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    4 февраля 2025, 08:40 • Экономика

    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет

    Трамп начал самую разрушительную торговую войну за 100 лет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Самофалова

    Введение Трампом пошлин для Канады, Мексики и Китая стало самым значительным протекционистским актом за последние 100 лет. Причем экономисты пророчат неприятные последствия для самой американской экономики. Однако своих союзников – Канаду и Мексику – Трамп может и вовсе погрузить в рецессию. Чем обернется новая тарифная война?

    Дональд Трамп сдержал предвыборное обещание и ввел 25% пошлины для Канады и Мексики, а также 10-процентные пошлины для Китая. Трамп уверил, что новые тарифы будут введены и для ЕС в обязательном порядке. Это самый значительный акт протекционизма, который предпринял президент США за последние 100 лет.

    «На эти Мексику, Канаду и Китай суммарно приходится более 1,3 трлн долларов импорта в США, что составляет более 40% суммарного объема американского импорта. Для сравнения: «тарифная война» Трампа в 2018-2019 годах относилась к меньшему объему импорта в 380 млрд долларов и велась более избирательно», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Фондовые рынки на неожиданных новостях упали, курс доллара вырос, тогда как канадский доллар достиг самого низкого уровня с 2003 года, а мексиканский песо упал почти на 3%. Курс евро снизился на 1,3%.

    Несмотря на укрепление доллара, от новой торговой войны пострадает не только население Мексики, Канады и Китая, но и США. По оценке Bloomberg Economics, в среднесрочной перспективе импорт товаров из Канады и Мексики в США может сократиться почти на 70%, а из Китая – почти на 40%.

    «Среди наиболее пострадавших секторов американской экономики будут автомобили. Американские автопроизводители переносили производственные мощности на территорию Мексики и в меньшей степени Канады, импортируя оттуда как готовые автомобили, так и автозапчасти», – говорит Беленькая. Например, General Motors и Ford производят в Мексике 88% пикапов, продаваемых в США, а новые пошлины могут повысить их стоимость в среднем на 3000 долларов, посчитали в Мексике.

    Все, что обложат пошлинами, подорожает и подстегнет инфляцию. В США подорожают бензин и продукты питания, так как Канада поставляла почти 60% сырой нефти в США, а Мексика является основным поставщиком импортных фруктов, овощей и орехов, отмечает Беленькая. В частности, ожидается рост цен на такие популярные в США продукты питания, как помидоры, авокадо и текила, которые везут из Мексики.

    «Сокращение или даже прекращение импорта нефти из Канады приведет к значительному подорожанию бензина в США, что опять же сильно повлияет на инфляцию. Кроме того, некоторые приграничные города США импортируют из Канады еще газ и электроэнергию, и, соответственно, для жителей этих городов подорожают другие энергоресурсы, кроме нефти», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    США придется искать другую нефть вместо выпадающих поставок из Канады. «По объему добычи нефти США находятся сейчас на первом месте в мире, однако они все же зависят от поставок из других стран, так как американские нефтеперерабатывающие заводы ориентированы в первую очередь на тяжелую нефть (а сами добывают сланцевую легкую нефть). Поэтому выпадение объемов поставок из Канады, вполне возможно, будет компенсировано венесуэльской нефтью, хотя Трамп высказался против такого замещения», – рассуждает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    Не исключено, что некоторые высокосернистые сорта канадской нефти может начать закупать Европа, поскольку многие НПЗ в Европе были ранее ориентированы на тяжелую сернистую нефть из СССР,

    говорит Мильчакова.

    Китай продает в США машины и механическое оборудование на десятки миллиардов долларов в год, которые используются в самых разных популярных приборах – от телевизоров до iPhone. Удорожание продукции и снижение экспорта из Китая будет неприятно. Плюс Китай тоже может ответить введением пошлин.

    «Влияние подорожания импортных товаров из Китая на инфляцию в США будет существенным. В случае неблагоприятного сценария, когда пошлины в 10% останутся надолго и, возможно, на некоторые группы товаров даже вырастут, инфляция потребительских цен в США еще более значительно отклонится от целевого уровня ФРС в 2% в год и может снова вырасти до 3% в год и даже выше», – говорит Мильчакова.

    Страны уже готовят ответные меры против США. Так, Канада намерена ввести 25-процентные пошлины на американские товары на 107 млрд долларов, а также ограничить поставки в США энергоресурсов и критически важных материалов. Канада призвала граждан отказаться от поездок в США и бойкотировать американскую продукцию. Мексика намерена принять симметричные меры против США. Китай грозит подать иск в ВТО и нанести ответный удар, не уточнив пока, какой именно. Пекин при этом выступил, как всегда, за откровенный диалог и разрешение разногласий.

    По оценке Tax Foundation, тарифная война может привести к потерям ВВП США в размере 0,4% ВВП. С другой стороны, новые пошлины дадут дополнительные поступления в американский бюджет в размере 1,2 трлн долларов в период 2025–2034 годов (по чуть выше 100 млрд долларов в год). В этом году это будет эквивалентно дополнительному налогу на среднее домохозяйство США в размере 830 долларов, отмечает Беленькая.

    «Возможно, что США немного увеличат доходы федерального бюджета от пошлин, но они окажутся слишком незначительными, чтобы профинансировать рекордный бюджетный дефицит в 1,86 трлн долларов», – отмечает Мильчакова.

    Последствия для Канады и Мексики могут быть более значительными в силу большей зависимости от американского рынка сбыта. Так, по данным Всемирного банка, внешняя торговля составляет лишь около 25% от ВВП США, в то время как у Канады она достигает 67%, а у Мексики 73%. При этом экспорт Канады и Мексики критически зависит от США – у Канады его доля составляет 78%, у Мексики 80%, в то время как в структуре импорта США на Канаду и Мексику приходится всего 14% и 15% соответственно, отмечает Беленькая.

    Пострадает автомобильная промышленность Мексики, которая отправляет почти 80% производимых ею автомобилей в Соединенные Штаты, а в это около 2,5 млн автомобилей в год. В Канаде же сильнее всего должен пострадать энергетический сектор, поскольку экспортеры отправляют до 60–80% своей нефти в США.

    Канада намерена ответить снятием с продажи с полок импортного американского алкоголя, а алкогольные магазины ежегодно продают американской продукции на 1 млрд канадских долларов. Канада также опубликовала список из 1256 товаров, которые попадут под первый раунд ответных пошлин. Это молочная продукция, птица, свежие фрукты и овощи, пиломатериалы и бумажные изделия, включая туалетную бумагу, а также некоторые промышленные товары, такие как стиральные машины, пижамы и сумки. Политики надеются, что канадцы смогут перейти на отечественные или импортные аналоги из других стран.

    «Канада, Мексика и Китай могут столкнуться со снижением внешнего спроса на их продукцию. Это может привести к потере рабочих мест и сказаться на внутреннем спросе в этих странах», – отмечает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

    «С учетом крайне высокой зависимости Мексики и Канады от американского рынка и невысоких темпов роста их экономик в последнее время новые пошлины могут привести эти страны к стагнации или даже рецессии.

    Впрочем, нет уверенности, что эти пошлины в их текущем виде сохранятся надолго», – говорит Ольга Беленькая.

    Что касается Китая, то его экономика сейчас значительно менее зависима от внешней торговли, чем в начале нулевых. «Сейчас доля торговли в ВВП составляет 37%, а в 2006 году достигала 64%. При этом зависимость Китая от американского рынка тоже сократилась – сейчас доля США в экспорте Китая составляет около 15% (что сопоставимо с 14% долей Китая в импорте США) против примерно 19% перед первой тарифной войной 2018-2019 годов», – говорит Беленькая. Хотя если Трамп реализует свою угрозу повысить тарифы для китайского импорта до запретительных 60%, тогда это может стать серьезной проблемой для экономики Китая, добавляет эксперт.

    При этом Трамп пообещал, что отменит пошлины, как только будет разрешен иммиграционный кризис и наркоторговля. Но ясности критериев для отмены нет. Мильчакова не исключает, что доллар на этих новостях не упал, а, наоборот, укрепился, потому что рынок ждет, что новые пошлины приведут не к новой торговой войне, а к переговорам.

    «Вполне возможно, что Мексика и Канада согласятся поставлять какие-либо ресурсы в США со значительным ценовым дисконтом, например, нефть и нефтепродукты и другие товары. Китай, вероятно, пойдет на другие уступки, в частности, на согласие продать, например, американскую «дочку» TikTok инвестору из США. Если события будут развиваться именно по этому сценарию, то Трамп в итоге окажется в выигрыше и наберет себе дополнительных политических дивидендов.

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