Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Слюсарь сообщил о повреждении моста в Ростовской области при падении БПЛА
Слюсарь: Обломки БПЛА повредили мост в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области обломки беспилотника повредили дорожное полотно моста через реку Миус, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника – два гусеничных крана. Пострадавших нет», – сообщил Слюсарь.
Он добавил, что движение по мосту сейчас осуществляется в реверсивном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главы Ростовской и Тульской областей Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев сообщили о перехвате около 20 дронов.
Также Слюсарь рассказал об отключении электроснабжения для тысячи жителей семи хуторов в результате атаки БПЛА.
Кроме того, в Азове* загорелись два объекта хранения нефтепродуктов вследствие атаки беспилотников.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ