Слюсарь сообщил о повреждении моста в Ростовской области при падении БПЛА

Слюсарь: Обломки БПЛА повредили мост в Ростовской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника – два гусеничных крана. Пострадавших нет», – сообщил Слюсарь.

Он добавил, что движение по мосту сейчас осуществляется в реверсивном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главы Ростовской и Тульской областей Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев сообщили о перехвате около 20 дронов.

Также Слюсарь рассказал об отключении электроснабжения для тысячи жителей семи хуторов в результате атаки БПЛА.

Кроме того, в Азове* загорелись два объекта хранения нефтепродуктов вследствие атаки беспилотников.