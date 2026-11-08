Подполье: Основные украинские пыточные расположены в Запорожье и Харькове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основные украинские тюрьмы для пыток находятся в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Тюрьмы эти находятся во многих регионах. Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего «изолировать» своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания», – рассказал собеседник агентства.

На юге, в Одессе и Николаеве, такие пункты чаще всего являются переездными и транзитными. Как правило, в них людей только фильтруют, однако и там периодически происходят избиения задержанных. На западе Украины подобных учреждений меньше всего, и они расположены в областных управлениях СБУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском антифашистском подполье сообщили о гибели примерно каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах из-за пыток и плохих условий содержания.

Пророссийское подполье рассказало о многомесячном удержании попавших в пыточные жителей Украины для выбивания нужных показаний.

В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил об использовании пыточных как механизма для получения нужных показаний.