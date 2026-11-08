Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Подполье назвало регионы размещения основных украинских пыточных
Подполье: Основные украинские пыточные расположены в Запорожье и Харькове
Большая часть тайных тюрем для пыток на территории Украины находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, сообщили в пророссийском подполье.
Основные украинские тюрьмы для пыток находятся в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
«Тюрьмы эти находятся во многих регионах. Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего «изолировать» своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания», – рассказал собеседник агентства.
На юге, в Одессе и Николаеве, такие пункты чаще всего являются переездными и транзитными. Как правило, в них людей только фильтруют, однако и там периодически происходят избиения задержанных. На западе Украины подобных учреждений меньше всего, и они расположены в областных управлениях СБУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском антифашистском подполье сообщили о гибели примерно каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах из-за пыток и плохих условий содержания.
Пророссийское подполье рассказало о многомесячном удержании попавших в пыточные жителей Украины для выбивания нужных показаний.
В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил об использовании пыточных как механизма для получения нужных показаний.