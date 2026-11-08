Минобороны: ВС России поразили контейнеровоз с оружием для ВСУ под Одессой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии, а также по морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.

В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами была поражена электроподстанция мощностью 330 кВт в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Данный энергетический объект обеспечивал электричеством предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские военные поразили судно типа «контейнеровоз». Уточняется, что этот корабль доставлял на территорию Украины вооружение и военное имущество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в акватории Черного моря.

В среду российские военные поразили беспилотниками доставлявший грузы для ВСУ сухогруз в порту Одессы.

Ранее армия России ударила по морскому судну с военными грузами юго-западнее Одессы.