Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
ВС России поразили электроподстанцию в Житомирской области и судно с оружием
Минобороны: ВС России поразили контейнеровоз с оружием для ВСУ под Одессой
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Житомирской области и контейнеровозу с военным имуществом для украинской армии в Черном море.
Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах украинской армии, а также по морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщает Минобороны.
В течение ночи в результате ударов беспилотными летательными аппаратами была поражена электроподстанция мощностью 330 кВт в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области. Данный энергетический объект обеспечивал электричеством предприятия военной промышленности Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы российские военные поразили судно типа «контейнеровоз». Уточняется, что этот корабль доставлял на территорию Украины вооружение и военное имущество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в акватории Черного моря.
В среду российские военные поразили беспилотниками доставлявший грузы для ВСУ сухогруз в порту Одессы.
Ранее армия России ударила по морскому судну с военными грузами юго-западнее Одессы.