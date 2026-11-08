Над Воронежской областью сбит беспилотник

Над Воронежской областью уничтожен беспилотник

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Минувшей ночью в небе над одним из районов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», – написал Гусев в «Макс».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении 20 беспилотников над Воронежем и областью за ночь.

Также он заявил о 19 сбитых аппаратах над двумя городскими округами и шестью районами региона.

Кроме того, во всех муниципалитетах Воронежской области сняли угрозу атаки беспилотников.