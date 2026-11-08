Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом
ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом
Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
«Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.
В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.
Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.
По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.
Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.
Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.