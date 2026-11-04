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    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 08:22 • Новости дня

    Хирурги семь часов спасали жизнь получившего тяжелые ранения бойца СВО

    Военные хирурги провели семичасовую операцию тяжелораненому бойцу СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Врачи 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты группировки войск «Центр» провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями, сообщил хирург с позывным Бурый.

    Раненого доставили в передвижную медицинскую группу с добропольского направления в относительно стабильном состоянии, однако обследование показало необходимость экстренной операции.

    Хирурги выявили сквозные ранения поперечной ободочной и двенадцатиперстной кишки, а также повреждение нижней полой вены, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Визуально, если посмотреть, у него на животе было всего одно отверстие. Получается, где-то около сантиметра. Мы экстренно берем его на лапаротомию, заходим в живот, проводим ревизию и обнаруживаем картину перитонита», – рассказал Бурый.

    Медикам пришлось удалить нежизнеспособный участок толстой кишки, ушить повреждения двенадцатиперстной кишки и остановить сильное кровотечение. В операции участвовали три хирурга.

    После хирургического вмешательства, которое длилось семь часов, и стабилизации состояния пациента оставили в реанимации. На следующий день он пришел в сознание, жизненные показатели вернулись в норму, после чего бойца эвакуировали на следующий этап медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Южной группировки заявил о необходимости ювелирной работы военных медиков из-за начиненных пластиком украинских боеприпасов.

    В конце прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о спасении военными медиками более 90% поступающих с поля боя раненых.

    Летом прошлого года хирурги военной группировки «Днепр» остановили обильное кровотечение у потерявшего почти четыре литра крови бойца.

    3 ноября 2026, 09:50 • Новости дня
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    Российские военные нанесли массированный удар по электростанциям Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными аппаратами по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, атаке подверглась портовая инфраструктура в Одесской области, указало ведомство в Max.

    В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС). В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожской и Приднепровской ТЭС.

    В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС, а также электроподстанции Змиевская и Лосево. В военном ведомстве отметили, что эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения украинской армии.

    В Одесской области поражена портовая инфраструктура в Килии, задействованная в военных целях. В порту Южный и акватории Черного моря поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожарах на двух объектах критической инфраструктуры в Житомирской области.

    В понедельник украинский эксперт Юрий Корольчук заявил о необратимой деградации украинской энергосистемы.

    В пятницу Министерство обороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

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    3 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России

    МИД: При атаках ВСУ с июля по сентябрь погиб 631 мирный житель России

    При атаках ВСУ за три месяца погиб 631 мирный житель России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что с июля по сентябрь в результате атак украинских военных погиб 631 мирный житель, в том числе 42 ребенка.

    «Всего за три месяца на совести украинских боевиков смерть 631 мирного жителя», – заявил Мирошник. По его словам, за этот период от действий украинских военных пострадали 265 несовершеннолетних, из которых 42 ребенка были убиты, а 223 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что за прошедшие три месяца украинские войска не менее 117 раз атаковали гражданские автобусы, включая школьные, городские и междугородние рейсы. В результате этих ударов погибли 34 мирных жителя, еще 282 человека пострадали, среди них 15 детей.

    Мирошник подчеркнул, что из-за высокой интенсивности обстрелов власти некоторых прифронтовых городов были вынуждены приостановить регулярное автобусное сообщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два мирных жителя погибли в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ по территории Донецкой народной республики.

    Глава ДНР Денис Пушилин назвал победу России единственной возможностью прекратить военные преступления украинской армии.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кадыров показал кадры уничтожения точки взлета беспилотников ВСУ

    Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции операторов украинских дронов под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись уничтожения бойцами спецназа «Ахмат» украинского опорного пункта и точки взлета беспилотников на Харьковском направлении.

    Российские военные нанесли удар по передовому опорному пункту украинской армии, где находилась живая сила противника и велась активная деятельность, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    «На территории опорника обнаружили точку взлета беспилотников, а также выгрузку боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В результате совместных действий авиации и операторов ударных дронов обнаруженные объекты были уничтожены», – написал глава Чечни.

    По его словам, операцию провел отряд «Апостол» спецназа «Ахмат» Минобороны. Он добавил, что попытка наладить работу на переднем крае обернулась для противника ощутимыми потерями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские силовые структуры зафиксировали переброску батальона беспилотных систем теробороны Украины в Сумскую область из-за потерь.

    Подразделения группировки войск «Север» поразили более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области.

    В среду операторы дронов научились обнаруживать склады противника по следам роботов снабжения.

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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    3 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко предрек скорое завершение конфликта на Украине

    Лукашенко предрек завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы из-за всеобщей усталости и нехватки ресурсов.

    Лукашенко во время выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как быстро может закончиться конфликт на Украине, передает РИА «Новости». «Война на Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все, сил нет и ресурсов нет. Устали все», – заявил белорусский лидер.

    Форум проходит в Минске с 3 по 4 ноября. В нем принимают участие более 600 делегатов из 50 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров, а также руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, ШОС и других международных организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок для выхода на мирный трек.

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    4 ноября 2026, 06:34 • Новости дня
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области

    ВС России начали наступление под Запорожьем на фронте в 30 км

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки в Запорожской области на широком фронте около 30 км, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши бойцы действуют у Юрковки широким плацдармом – порядка 30 км. Следовательно, здесь у украинского командования появляется ряд проблем в том, чтобы сдержать натиск наших войск», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, попытки ВСУ провести контратаки в районе населенного пункта Орехов и Юрковки не принесли существенных результатов.

    «Те контратаки противника у Юрковки, которые они осуществляют, не имели существенных результатов. Замысел украинского командования не был достигнут. Более того, наши военнослужащие сейчас расширили зону контроля в районе Новопавловки, которая находится юго-восточнее от Юрковки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре начштаба Герасимов заявил о продвижении войск в направлении Сум. Ударные дроны поразили технику ВСУ в 60 км от фронта в Запорожской области. Военные уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Дружковкой.

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    3 ноября 2026, 20:23 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост числа смертей от рака шейки матки

    Nature Medicine: К 2050 году смертность от рака шейки матки может вырасти на 39%

    Tекст: Дарья Григоренко

    К 2050 году количество смертей от рака шейки матки в мире может вырасти почти на 40%, а заболеваемость – на 20%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

    «Несмотря на то, что рак шейки матки в значительной степени можно предотвратить, он по-прежнему остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем мире», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

    Специалисты в рамках проекта Global Burden of Disease проанализировали медицинскую статистику 204 стран за 1990–2023 годы и на основе выявленных тенденций построили прогноз до 2050 года.

    По оценкам ученых, в 2023 году в мире зарегистрировали около 887 тыс. новых случаев заболевания и 369 тыс. смертей. Ожидается, что к 2050 году эти показатели вырастут до 1,08 млн диагнозов и 522 тыс. смертей ежегодно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Минздраве предсказали рост числа случаев рака в России к 2050 году на 15,9%.

    В сентябре ученые назвали инфекции причиной 12% случаев онкологии в мире.

    В июле во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост заболеваемости раком в Европе и России из-за старения населения.

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    3 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве

    ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.

    Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.

    В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.

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    3 ноября 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны

    Defence News: Россия оснастила дроны новыми антеннами для обхода РЭБ Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия начала устанавливать на свои беспилотники и ракеты увеличенные помехоустойчивые антенны, что значительно усложняет работу украинских систем радиоэлектронной борьбы, пишут американские СМИ.

    Российские навигационные модули «Комета» используют массивы небольших приемных элементов для поддержания работы спутниковой навигации в условиях помех. Они были обнаружены на беспилотниках «Герань», авиабомбах, ракетах «Искандер-М», «Кинжал» и новых крылатых ракетах «Филин», пишет Defence News.

    Аппараты с 32-элементными антеннами уже участвовали в атаках на Киев.

    «Чем больше элементов, тем больше источников сигналов радиоэлектронной борьбы может подавить антенна», – заявил специалист по РЭБ и советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов.

    По его словам, это дает России асимметричное преимущество, так как ей проще увеличить количество элементов на антенне, чем украинским войскам добавить новые станции радиоэлектронной борьбы.

    В результате более защищенные российские аппараты способны преодолевать радиоэлектронный щит Украины, заставляя применять для их перехвата дорогостоящие зенитные ракеты и авиацию.

    Главное управление разведки минобороны Украины указало, что российские оборонные предприятия якобы заказали в этом году более 100 тыс. модулей «Комета» в различных конфигурациях для наведения крылатых и баллистических ракет, ударных дронов и управляемых бомб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о способности российской ракеты «Филин» поражать широкий спектр целей.

    Ранее Бескрестнов заявлял, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до скорости в 1000 тыс. км/ч.

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    4 ноября 2026, 03:18 • Новости дня
    Россия в ООН назвала кураторов украинского сайта «Миротворец»

    Москва указала ООН на использование «Миротворцем» западных серверов

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский экстремистский ресурс «Миротворец», публикующий персональные данные неугодных Киеву лиц, функционирует с использованием инфраструктуры западных провайдеров, заявил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Евгений Успенский.

    «По-прежнему функционирует одиозный интернет-ресурс «Миротворец», содержащий персональные данные неугодных Киеву лиц, включая журналистов, а также несовершеннолетних детей», – заявил дипломат в ходе заседания Четвертого комитета 81-й сессии ГА ООН по теме «Вопросы, касающиеся информации».

    В диппредставительстве выразили особую обеспокоенность физической безопасностью российских журналистов. В 2025 году в результате атак ВСУ погибли не менее шести сотрудников российских СМИ, выполнявших редакционные задания, включая Александра Мартемьянова, Александра Федорчака и Андрея Панова, а также водителя съемочной группы телеканала «Звезда» Александра Сиркели.

    Международные структуры при этом демонстрируют избирательный подход к защите журналистов, потворствуя сохранению атмосферы безнаказанности и дискредитируя институт международной защиты журналистов, заключили в постпредстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Европарламента от Германии попал в базу «Миротворца».  Участницу «Евровидения–2010» Еву Ривас внесли в базу украинского «Миротворца».

    Экстрасенс Аделина Панина, предсказавшая крах ВСУ, попала в базу украинского «Миротворца».

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    3 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Участвовавшую в освобождении Доброполья бригаду наградили орденом Суворова

    Минобороны: 9-я бригада группировки «Центр» получила орден Суворова

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии вручил 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки «Центр» орден Суворова, сообщило Министерство обороны.

    Заместитель командующего 51-й гвардейской общевойсковой армии провел церемонию крепления знака ордена Суворова и орденской ленты к знамени 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр», сообщает Минобороны.

    В ведомстве подчеркнули, что подразделения бригады метр за метром освобождают территорию Донецкой народной республики от украинских войск. Ранее бойцы соединения взяли под контроль Доброполье, служившее одним из главных узлов обороны ВСУ на Днепропетровском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав ряда подразделений с освобождением Доброполья.

    В августе Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки «Восток» в связи с присвоением почетного наименования «гвардейский».

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    3 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    В Минздраве назвали главное препятствие для отказа от курения

    Замглавы Минздрава Котова заявила о сложности отказа от курения среди курящих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказаться от вредных привычек значительно сложнее в коллективе или семье, где другие люди продолжают им следовать, заявила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    Отказ от курения или переход на правильное питание дается человеку гораздо труднее, если он находится в окружении людей с вредными привычками, цитирует Котову РИА «Новости».

    «Очень сложно бросить курить в коллективе, где все курят, или в семье, где курят, и вот навсегда решить отказаться от курения. Даже если решил, очень сложно. Сложно такую привычку удержать», – отметила она.

    Заместитель министра добавила, что аналогичная ситуация складывается и с правильным питанием. По ее словам, придерживаться здорового рациона тяжело в тех местах, где недоступна покупка полезных продуктов, таких как свежие овощи и фрукты.

    До этого Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких показателей младенческой смертности.

    В понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко назвал ожирение главным фактором сокращения продолжительности жизни.

    Глава ведомства назвал старение населения одним из главных вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья.

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    3 ноября 2026, 21:05 • Новости дня
    Участвовавший в АТО полковник ВСУ ликвидирован в Днепропетровской области

    Офицер ВСУ Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области.

    До СВО Илющенко участвовал в АТО, после чего проходил службу в оперативном командовании «Север» ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Кроме того, в населенном пункте Камышеваха Запорожской области ликвидированы четыре офицера украинской полиции. Ими оказались майоры Николай Баланда и Михаил Буженко, а также капитаны Дмитрий Беседин и Михаил Романов.

    На Запорожском направлении также уничтожен командир 1-го механизированного батальона 167-й отдельной механизированной бригады подполковник Павел Богач, который одновременно являлся депутатом Николаевского поселкового совета Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александра Коновалова в результате удара по объекту ПВО в Киеве.

    В октябре в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидировали заместителя командира механизированного батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ подполковника Анатолия Авраменко.

    Ранее «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров на Сумском направлении.

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    3 ноября 2026, 23:08 • Новости дня
    На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

    Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Полтавской и Сумской областях Украины ввели специальные графики аварийных отключений (СГАВ), по которым из-за повреждений энергообъектов отключают не отдельные районы, а целые области, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на экспертов.

    «СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

    По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

    СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

    Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

    Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

    «Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

    Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

    Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

    «Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

    Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

    Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

    В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

    После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

    Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.

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    3 ноября 2026, 14:40 • Новости дня
    Минздрав перечислил разрушающие здоровье россиян вредные привычки

    Замминистра здравоохранения Котова: Неправильное питание разрушает здоровье

    Заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова отнесла к главным вредным привычкам злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание и недостаток физической активности.

    Котова заявила, что образ жизни человека определяет состояние его здоровья на 60%, в то время как генетика влияет на развитие заболеваний лишь на 15%, передает РИА «Новости».

    «Давайте еще раз обозначим, какие привычки здоровые, какие привычки вредные. Вот мы каждый раз об этом говорим, но тема очень сложная, многогранная. Злоупотребление алкоголем – один. Табакокурение – два. Нерациональное питание и недостаточная двигательная активность», – сказала Котова в ходе конгресса «Национальное здравоохранение».

    Замминистра пояснила, что россияне потребляют слишком много сахара, кондитерских изделий и углеводов. При этом в рационе граждан наблюдается нехватка овощей, фруктов и клетчатки, а также переизбыток соли.

    Кроме того, в рамках профильного национального проекта в России создадут более 600 центров медицины здорового долголетия. Специалисты учреждений будут определять тип старения пациентов, составлять персональные планы ведения здорового образа жизни и оказывать психологическую поддержку при избавлении от зависимостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сокращении продолжительности жизни из-за ожирения.

    Мурашко назвал старение населения одним из главных вызовов в сфере охраны здоровья россиян.

    Главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева сообщила о высокой вероятности дожить до ста лет при отказе от вредных привычек.

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