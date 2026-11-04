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Хирурги семь часов спасали жизнь получившего тяжелые ранения бойца СВО
Военные хирурги провели семичасовую операцию тяжелораненому бойцу СВО
Врачи 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты группировки войск «Центр» провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями, сообщил хирург с позывным Бурый.
Раненого доставили в передвижную медицинскую группу с добропольского направления в относительно стабильном состоянии, однако обследование показало необходимость экстренной операции.
Хирурги выявили сквозные ранения поперечной ободочной и двенадцатиперстной кишки, а также повреждение нижней полой вены, пояснил собеседник РИА «Новости».
«Визуально, если посмотреть, у него на животе было всего одно отверстие. Получается, где-то около сантиметра. Мы экстренно берем его на лапаротомию, заходим в живот, проводим ревизию и обнаруживаем картину перитонита», – рассказал Бурый.
Медикам пришлось удалить нежизнеспособный участок толстой кишки, ушить повреждения двенадцатиперстной кишки и остановить сильное кровотечение. В операции участвовали три хирурга.
После хирургического вмешательства, которое длилось семь часов, и стабилизации состояния пациента оставили в реанимации. На следующий день он пришел в сознание, жизненные показатели вернулись в норму, после чего бойца эвакуировали на следующий этап медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Южной группировки заявил о необходимости ювелирной работы военных медиков из-за начиненных пластиком украинских боеприпасов.
В конце прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о спасении военными медиками более 90% поступающих с поля боя раненых.
Летом прошлого года хирурги военной группировки «Днепр» остановили обильное кровотечение у потерявшего почти четыре литра крови бойца.