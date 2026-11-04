Военные хирурги провели семичасовую операцию тяжелораненому бойцу СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Раненого доставили в передвижную медицинскую группу с добропольского направления в относительно стабильном состоянии, однако обследование показало необходимость экстренной операции.

Хирурги выявили сквозные ранения поперечной ободочной и двенадцатиперстной кишки, а также повреждение нижней полой вены, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Визуально, если посмотреть, у него на животе было всего одно отверстие. Получается, где-то около сантиметра. Мы экстренно берем его на лапаротомию, заходим в живот, проводим ревизию и обнаруживаем картину перитонита», – рассказал Бурый.

Медикам пришлось удалить нежизнеспособный участок толстой кишки, ушить повреждения двенадцатиперстной кишки и остановить сильное кровотечение. В операции участвовали три хирурга.

После хирургического вмешательства, которое длилось семь часов, и стабилизации состояния пациента оставили в реанимации. На следующий день он пришел в сознание, жизненные показатели вернулись в норму, после чего бойца эвакуировали на следующий этап медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Южной группировки заявил о необходимости ювелирной работы военных медиков из-за начиненных пластиком украинских боеприпасов.

В конце прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о спасении военными медиками более 90% поступающих с поля боя раненых.

Летом прошлого года хирурги военной группировки «Днепр» остановили обильное кровотечение у потерявшего почти четыре литра крови бойца.