Врач рассказал о пластиковых осколках в боеприпасах ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Медики в прифронтовых госпиталях успешно справляются с их лечением, несмотря на сложность таких ранений, сказал «Буля» РИА «Новости».

«70-80% – это осколочные ранения от ударов беспилотников. Осколки не только металлические, но и пластиковые, которые найти невозможно. Хорошо, что у нас есть компьютерный томограф, мы можем отслеживать эти осколки», – указал он.

Он уточнил, что сейчас ВСУ активно применяют самодельные боеприпасы, основная задача которых не убить, а нанести человеку множество увечий.

По его словам, поражающие элементы в таких зарядах делают из пластика, бронзы и металла, и они «как ежик», вырывают ткани и застревают в мягких тканях. Врач отметил, что их извлечение требует от военных медиков буквально ювелирной точности.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяют боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. ВСУ начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые сложно обнаружить в теле раненых.