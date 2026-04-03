  В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Иран обвинил США в ООН в подстрекательстве к терроризму
    Посол России в Лондоне допустил ассиметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    3 апреля 2026, 06:19 • Новости дня

    Врач рассказал о пластиковых осколках в боеприпасах ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боеприпасы для беспилотников начиняют пластиковыми элементами, из-за чего ранения становятся сложнее, они требуют ювелирной работы военных медиков, заявил начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады «Южной» группировки с позывным «Буля».

    Медики в прифронтовых госпиталях успешно справляются с их лечением, несмотря на сложность таких ранений, сказал «Буля» РИА «Новости».

    «70-80% – это осколочные ранения от ударов беспилотников. Осколки не только металлические, но и пластиковые, которые найти невозможно. Хорошо, что у нас есть компьютерный томограф, мы можем отслеживать эти осколки», – указал он.

    Он уточнил, что сейчас ВСУ активно применяют самодельные боеприпасы, основная задача которых не убить, а нанести человеку множество увечий.

    По его словам, поражающие элементы в таких зарядах делают из пластика, бронзы и металла, и они «как ежик», вырывают ткани и застревают в мягких тканях. Врач отметил, что их извлечение требует от военных медиков буквально ювелирной точности.

    Ранее сообщалось, что ВСУ применяют боеприпасы с «невидимыми» осколками на линии боевого соприкосновения. ВСУ начали использовать на северо-западе ЛНР боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые сложно обнаружить в теле раненых.

    5 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    @ U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.

    Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.

    По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».

    Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.

    5 апреля 2026, 15:15 • Новости дня
    Омбудсмен Решетилова сообщила о проверке ВСУ из-за двух тысяч непригодных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около двух тысяч человек, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, попали в одну из частей Вооруженных сил Украины, сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

    Решетилова сообщила, что около двух тысяч человек, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья, были обнаружены в одной из частей Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По ее словам, к выяснению обстоятельств привлекли представителей Минобороны и командования Сухопутных войск Украины.

    Омбудсмен отметила, что необходимо разобраться, на каком этапе произошло массовое нарушение – в военкомате, медкомиссии или уже в самой воинской части. Решетилова добавила, что ключевой вопрос сейчас: каким образом эта ситуация в принципе стала возможной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование украинской армии выражало недовольство работой ТЦК, которые мобилизуют инвалидов, бездомных и больных. В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, а остальные были старыми, больными или алкоголиками. Британское издание The Economist сообщало о серьезных трудностях ВСУ с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, среди которых много возрастных и ранее признанных медкомиссией непригодными к службе бойцов.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Херсоне были зафиксированы взрывы, что подтвердил украинский телеканал.

    В подконтрольном ВСУ Херсоне днем 5 апреля были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

    «В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала.

    Причины и масштабы произошедшего пока не сообщаются. Информация о пострадавших или разрушениях также отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв.

    5 апреля 2026, 20:21 • Новости дня
    Балицкий сообщил о гибели аграриев после удара дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В Запорожской области два агрария погибли, а еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника по трактору во время сельхозработ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.

    В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.

    Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.

    5 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских БПЛА за шесть часов

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов системы противовоздушной обороны уничтожили 58 украинских беспилотников в нескольких российских регионах и над акваториями Азовского и Черного морей.

    В течение шести часов российские средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    По информации ведомства, дежурные подразделения ПВО работали с 14.00 до 20.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за шесть часов уничтожили 77 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым и территорию над Черным морем. В результате ночной атаки БПЛА были повреждены объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.

    6 апреля 2026, 07:33 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 50 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны перехватывали с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.

    До этого 5 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 58 украинских БПЛА.

    6 апреля 2026, 08:20 • Новости дня
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночью на шахте Белореченская в ЛНР после артударов остановилось электроснабжение, и десятки горняков оказались заперты в подземных выработках, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», в результате чего была повреждена электроподстанция и произошло аварийное отключение света, пояснил Пасечник, передает РИА «Новости».

    41 работник шахты находится под землей, с ними установлена связь, у них есть запас питьевой воды.

    Глава региона добавил, что все необходимые службы заняты спасением горняков и восстановлением подачи электроэнергии на предприятие.

    По его поручению на месте происшествия координируют действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

    В ноябре 2025 года ВСУ ночью атаковали с помощью беспилотников шахту в Ровеньках и нефтебазу в Краснодонском округе ЛНР, повредив объекты топливно-энергетического комплекса.

    6 апреля 2026, 06:18 • Новости дня
    Украинский солдат предложил застрелить раненого сослуживца из-за пайка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский солдат на позициях в Запорожской области предложил застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки еды, следует из радиоперехвата.

    Украинский солдат предложил застрелить раненого из-за нехватки еды, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, радиоперехват зафиксировал разговор между бойцом с позывным «Бахмут» и его командиром на позициях в Запорожской области.

    В ходе беседы солдат прямо заявил: «У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить». По его словам, раненый с сильной контузией пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и тогда же они получили последний сухой паёк.

    Командир в ответ подчеркнул, что все бойцы обеспечиваются провизией по установленному графику, и обвинил подчинённых в обмане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Андрей Прытов рассказал о драках за еду между мобилизованными из мест лишения свободы бойцами «Азова» и другими украинскими военными.

    Из радиоперехвата следовало, командование ВСУ шантажировало окруженных под Купянском солдат едой и принуждало их идти в контратаки.

    Командование 63-й бригады ВСУ на Краснолиманском направлении перестало обеспечивать мобилизованных бойцов питанием до выдвижения на передовые позиции, по данным радиоперехвата.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» громили живую силу и технику ВСУ в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и села Землянки, а деморализованные солдаты ВСУ под Липцами пытались дезертировать через леса.

    «На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.

    На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.

    На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.

    В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.

    В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.


    6 апреля 2026, 06:38 • Новости дня
    Мобилизованный в ВСУ инвалид с ДЦП и шизофренией исчез под Сумами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сумской области пропал мужчина с детским церебральным параличом и шизофренией, мобилизованный в украинскую армию, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения пехоты ВСУ на сумском участке фронта доукомплектовывают насильно мобилизованными, у бойца Ивана Горского есть ДЦП и шизофрения, указал собеседник ТАСС.

    «По сообщениям в соцсетях его матери, солдат ВСУ пропал без вести в районе Кондратовки», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинец Руслан Жук погиб на четвертый день после насильственной мобилизации в зону спецоперации в Сумском районе.

    Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады пропала без вести после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.

    6 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    Все спасенные с сухогруза в Азовском море моряки оказались россиянами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасенные с потерпевшего крушение в Азовском море сухогруза моряки оказались гражданами России, заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    «Все, кого удалось спасти, – это граждане Российской Федерации», – сказал Василенко, передает РИА «Новости».

    Василенко назвал атаку украинских боевиков на сухогруз с пшеницей актом государственного терроризма и подчеркнул, что удар был нанесен по гражданскому судну, находившемуся в нейтральных водах Азовского моря.

    Представитель губернатора также сказал, что киевский режим в очередной раз показал свое «истинное лицо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, девять человек нашли на берегу. Погибли два человека.

    6 апреля 2026, 07:23 • Новости дня
    Десантники уничтожили стоянку техники ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие 56-го десантно-штурмового полка российской группировки войск «Север» ликвидировали стоянку грузовиков ВСУ в Сумской области с помощью FPV-дрона.

    Бойцы уничтожили стоянку с грузовыми автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов», передает РИА «Новости».

    «Во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день поймали еще один грузовик, который также был уничтожен», – сообщил он.

    По словам «Чехова», операторы БПЛА подразделения круглосуточно ведут разведку. Они выявляют расположение военной техники и пехоты ВСУ, а также отслеживают маршруты их передвижения.

    Ранее ВСУ на Красноармейском направлении попытались провести контратаку в тумане, но ее сорвали, атака завершилась уничтожением колонны бронетехники, в которой находились американский танк Abrams и БМП Bradley.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    В Харьковскую область перебросили карательные группы украинской нацгвардии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование перебросило в Харьковскую область подразделения Нацгвардии для поиска дезертиров и карательных задач, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Переброшенные боевые группы Нацгвардии должны искать дезертиров и выполнять карательные функции, сказал собеседник ТАСС.

    «Часть националистов НГУ будет распределена по боевым группам, другие будут выполнять исключительно карательные функции», – пояснил он.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров указывал, что число уклонистов от службы в ВСУ достигло 2 млн человек. По его словам, самовольно покинули части 200 тыс. военнослужащих.

    В конце прошлого года военно-гражданская администрация Харьковской области сообщала о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск и переориентации работы полиции на поиск беглецов.

    6 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Посол России заявил о провале Британии и Украины на Ближнем Востоке

    Посол России Келин заявил о провале планов Британии и Украины на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Персидского залива не проявили интереса к предложениям Украины по защите от иранских дронов, несмотря на усилия Великобритании, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами не пользовались спросом, передает РИА «Новости».

    Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что Лондону важно вовлечь как можно больше стран в противостояние с Ираном, и именно в этом контексте Британия пыталась продвигать украинских специалистов в регионе.

    Келин подчеркнул, что по поступающим сообщениям, услуги украинцев по защите от дронов оказались невостребованными в странах Персидского залива.

    Он добавил, что для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран.

    «Попытки навязать странам Залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике», – отметил он.

    Владимир Зеленский ранее сообщил о визите в Саудовскую Аравию, где он планировал провести важные встречи с представителями стран региона. До этого Зеленский предлагал странам Персидского залива украинские перехватчики дронов, отмечая, что подобные устройства не обеспечивают надежную защиту даже в Киеве, и в обмен просил ракеты Patriot.

    Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для отражения атак иранских беспилотников.

    Глава дипмиссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил о бесполезности соглашений Владимира Зеленского со странами Персидского залива.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от дронов для государств Персидского залива сюрреалистичными и лишенными реальных ресурсов.

    6 апреля 2026, 09:28 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, ранения получил один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Мужчина получил осколочные ранения живота, пояснил Гладков, передает ТАСС.

    Пострадавшего транспортируют в областную клиническую больницу.

    В результате удара БПЛА поврежден сам автомобиль, а также кровля, навес и забор частного дома, возле которого находилась машина.

    Ранее в поселке Степное Краснояружского округа дрон ВСУ нанес удар по автомобилю и тяжело ранил мирного жителя. В районе села Почаево Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль и также ранил человека.

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

