Военврач Майкоп сообщил о ранениях от пластиковых осколков после атак дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, боевики киевского режима используют боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые не видны на рентгене, что затрудняет работу военных врачей, передает РИА «Новости».

«Майкоп» отметил: «У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ... Помимо каких-то металлических элементов, могут включать и пластиковые… И довольно опасно это».

По словам офицера, в батальоне есть компьютерный томограф, с помощью которого медики выявляют пластиковые элементы и оказывают бойцам первую помощь. При необходимости раненых с такими поражениями направляют на дальнейшее лечение, снабжая коллег всей нужной информацией.

Медик подчеркнул, что подобные боеприпасы чаще всего сбрасываются с FPV-дронов. Пластиковые элементы крепятся на взрывчатку с помощью подручных материалов, таких как скотч или изолента. Такая самодельная конструкция затрудняет диагностику и лечение раненых солдат.

