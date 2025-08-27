Мирошник: ВСУ используют в ЛНР боеприпасы с труднообнаружимыми в теле осколками

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, эти боеприпасы сбрасываются с беспилотников разных модификаций и содержат осколки и шрапнель, изготовленные не из металла, а из пластика или схожих материалов, передает ТАСС.

Мирошник отметил, что при попадании в человека такие боеприпасы оставляют в теле десятки или даже сотни мелких шариков, которые крайне тяжело обнаружить с помощью рентгеновских снимков или магнитов. Это значительно затрудняет процесс лечения и делает его долгосрочным.

Дипломат также сообщил, что на лисичанском направлении были обнаружены осколки нового типа – они имеют острые края и изготовлены из металлических материалов, которые не реагируют на магнит. Эти осколки предназначены для нанесения максимального ущерба, глубоко проникают в тело и крайне трудны для извлечения и идентификации медицинскими приборами.

Мирошник подчеркнул, что применение подобных боеприпасов по мирному населению ЛНР является целенаправленным нарушением конвенции о «негуманном» оружии со стороны Киева.

Ранее Мирошник сообщил, что украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек.