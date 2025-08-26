Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Мирошник: За неделю от ударов ВСУ пострадал 121 человек, погибли 19 человек
Украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате ранения получил 121 мирный житель, погибли 19 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
Мирошник в своем Telegram-канале привел статистику, собранную при содействии Лаборатории интеллектуального анализа данных в области международных отношений ИМИ МГИМО МИД России.
Среди 121 раненого оказалось восемь несовершеннолетних. Использовались ударные беспилотники и высокоточные системы РСЗО, включая HIMARS с осколочными и шрапнельными боевыми частями. Основные удары пришлись на Белгородскую область и ДНР. Каждый четвертый пострадавший зарегистрирован в Белгородской области.
Обстрелы затронули жилые дома, гражданскую технику, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. В ходе прилета высокоточных ракет по Рыльску четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В Енакиево был нанесен удар 20 ракетами HIMARS по жилому кварталу, погибли два человека и еще 21 получили ранения, в их числе один ребенок.
Всего по гражданским объектам на российской территории было выпущено не менее 2357 боеприпасов.
В числе наиболее резонансных случаев: гибель десятилетнего ребенка в Херсонской области вместе с матерью, ранения от взрывов суббоеприпасов и дронов в Брянской, Курской областях и Донецке, а также массовое отключение электроэнергии в Херсонской области.
Ранее Мирошник сообщал, что киевский режим в несколько раз нарастил количество ударов по гражданским объектам России после саммита на Аляске. По его словам, число атак ВСУ выросло с 300 до 430 в сутки.