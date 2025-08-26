Мирошник: За неделю от ударов ВСУ пострадал 121 человек, погибли 19 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Мирошник в своем Telegram-канале привел статистику, собранную при содействии Лаборатории интеллектуального анализа данных в области международных отношений ИМИ МГИМО МИД России.

Среди 121 раненого оказалось восемь несовершеннолетних. Использовались ударные беспилотники и высокоточные системы РСЗО, включая HIMARS с осколочными и шрапнельными боевыми частями. Основные удары пришлись на Белгородскую область и ДНР. Каждый четвертый пострадавший зарегистрирован в Белгородской области.

Обстрелы затронули жилые дома, гражданскую технику, объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. В ходе прилета высокоточных ракет по Рыльску четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В Енакиево был нанесен удар 20 ракетами HIMARS по жилому кварталу, погибли два человека и еще 21 получили ранения, в их числе один ребенок.

Всего по гражданским объектам на российской территории было выпущено не менее 2357 боеприпасов.

В числе наиболее резонансных случаев: гибель десятилетнего ребенка в Херсонской области вместе с матерью, ранения от взрывов суббоеприпасов и дронов в Брянской, Курской областях и Донецке, а также массовое отключение электроэнергии в Херсонской области.

Ранее Мирошник сообщал, что киевский режим в несколько раз нарастил количество ударов по гражданским объектам России после саммита на Аляске. По его словам, число атак ВСУ выросло с 300 до 430 в сутки.