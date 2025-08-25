  • Новость часаСилы ПВО уничтожили за три часа над регионами России семь дронов ВСУ
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    9 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодежь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    5 комментариев
    25 августа 2025, 01:41 • Новости дня

    Мирошник: ВСУ увеличили число атак и ударов по России после саммита на Аляске

    Мирошник: ВСУ увеличили число ударов по России после саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев кратно увеличил число ударов по гражданским объектам России после саммита на Аляске, а количество атак ВСУ выросло с 300 до 430 в сутки, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов БПЛА. Порядка 90% пострадавших – жертвы беспилотников. В Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек, – рассказал дипломат «Известиям».

    Мирошник уточнил, что речь идет о преднамеренных, целенаправленных ударах по гражданским объектам, что говорит о прямом приказе наносить такие удары.

    «Главная задача в том, чтобы население задумалось о возможностях страны его защитить. И в данном случае это терроризм. Ни одна страна в мире не способна защититься от терроризма. Террор всегда рассчитан как раз на гражданское население с возможным политическим эффектом, – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 21 августа применили высокоточную дальнобойную ракету М30А1 к HIMARS и ударные беспилотники для атаки на Енакиево, что привело к гибели двух человек и ранениям. В результате атаки HIMARS в Енакиево пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, часть пострадавших была госпитализирована.

    ВСУ 24 августа ударили по ленинградскому порту Усть-Луга. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков поделился с газетой ВЗГЛЯД, ради чего киевский режим это сделал.

    @ ustlugaoil.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ ударили по ленинградскому порту Усть-Луга, чтобы нарушить переработку стабилизированного газового конденсата и снизить маржинальность работы «Новатэка», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее российские силы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников в Кингисеппском районе.

    «Комплекс в Усть-Луге служит для переработки стабилизированного газового конденсата, который «Новатэк» добывает на своих месторождениях, прежде всего в Ямало-Ненецком округе. Затем энергоноситель доставляют по железной дороге в цистернах в кингисеппский порт», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    «Из стабилизированного газового конденсата делают бензин, мазут, авиакеросин – продукцию с высокой добавленной стоимостью, которую затем отправляют на экспорт, а не на внутренний российский рынок. Это не дает Украине право говорить, что она своими ударами каким-то образом снижает боеспособность Вооруженных сил России», – продолжил аналитик.

    «Если же часть лужских мощностей приостановит работу, то газовый конденсат будет отправляться на мировые рынки в сыром виде, что снизит маржинальность работы «Новатэка». Именно этого и добивается военно-политическое руководство Украины», – пояснил собеседник.

    «ВСУ бьют по промышленным и стратегическим российским объектам в топливно-энергетической сфере, до которых могут дотянуться. При этом они могли бы, например, остановить работу нефтепровода «Дружба», перекрыв вентиль на своей территории. Но вместо этого Украина атакует его инфраструктуру в России, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы и обвинить нас в агрессии», – резюмировал он.

    Утром в воскресенье над портом Усть-Луга российские силы ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА. «Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале «Новатэка». Емкости с топливом не затронуты огнем», – сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, службы собственника уже приступили к ремонтно-восстановительным работам на площадке.

    Усть-Луга – крупнейший универсальный порт на Балтике и второй по величине в России после Новороссийска, входящий в пятерку крупнейших портов Европы. Кроме комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата «Новатэка», на объекте работают терминалы по перевалке лесных грузов, серы, автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, рыбный и угольный терминалы.

    Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для самой Украины.

    Комментарии (26)
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин готов провести встречу с Владимиром Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия признает Зеленского де-факто главой режима, однако не считает легитимным лицом для подписания юридических документов.

    Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно, передает РИА «Новости».

    По словам министра, Россия признает Зеленского де-факто главой режима на Украине и готова вести с ним переговоры в этом статусе. «Нет, мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – отметил Лавров в интервью телеканалу NBC.

    При этом глава МИД подчеркнул, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Лавров подчеркнул, что при переходе к подписанию соглашений необходима ясность по вопросу легитимности подписанта, а согласно конституции Украины, Зеленский таковым не является.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Лавров отмечал, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (34)
    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Комментарии (0)
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    В видеообращении по случаю Дня независимости он подчеркнул, что страна «никогда больше в истории» не будет принуждена к компромиссам, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что Украина получит мир через гарантии безопасности со стороны западных стран. Однако он признал существование сложностей в переговорах по этим гарантиям, в частности из-за вопросов финансирования.

    В своем обращении Зеленский также отметил, что Украине нужен Европейский союз, однако вопрос вступления страны в НАТО не затронул.

    Напомним, Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине. Он подчеркнул, что Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.

    Комментарии (15)
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена устранить все угрозы с территории Украины и обеспечить защиту прав этнических русских и русскоязычных жителей, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости». Лавров подчеркнул, что Россия намерена устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, а также защитить права этнических русских и русскоязычных граждан, ощущающих принадлежность к русской культуре и истории.

    По словам министра, Украина должна сохранить нейтральный и внеблоковый статус, а также оставаться безъядерным государством. Лавров добавил: «И единственный способ защитить их (этнических русских) от этого нацистского режима – дать им право выразить свою волю. Они сделали это в 2014 году в Крыму, в 2022 году – в Донецкой и Луганской республиках, а затем в Херсонской и Запорожской областях».

    Министр отметил, что цели спецоперации реализуются на основе соблюдения Устава ООН, который запрещает ущемление прав человека, включая языковые и религиозные права. По его словам, данные права полностью игнорируются киевским режимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на срыв попыток западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (19)
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Московской области сообщила о задержании четвертого подозреваемого по делу о смертельном избиении молодого футболиста в городском округе Щелково.

    Задержанный – мужчина в возрасте 32 лет, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

    В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного, уточнили в ведомстве.

    Напомним, футболист любительского клуба «Русская община Щелково» Арсений Ершович скончался в больнице после жестокого избиения группой лиц.

    Комментарии (17)
    Хинштейн резко осудил удар украинского дрона по Курской АЭС

    Хинштейн назвал атаку украинского беспилотника на Курскую АЭС подлой агонией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака украинского беспилотника на Курскую АЭС является «подлой агонией врага», заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    По его словам, удары по атомной электростанции – не просто военные преступления, а угроза ядерной безопасности и нарушение всех международных конвенций.

    «Удары по АЭС – это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций», – написал он в своем Telegram-канале.

    Хинштейн добавил, что сотрудники станции продолжают работу в сложных условиях. Он подчеркнул, что атака, направленная на срыв строительства новой АЭС-2 и нанесение вреда объекту, – это «подлая агония врага».

    Врио губернатора отметил, что все виновные в этих преступлениях должны будут понести справедливое наказание.

    Напомним, ночью над Курской АЭС был сбит украинский беспилотник, при падении и взрыве которого началось локальное возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате атаки блок №3 был разгружен на 50%.

    Комментарии (10)
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские и шведские власти достигли договоренности о запуске совместных оборонных производств, расширив при этом сотрудничество в авиационной сфере, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

    По его словам, Украина и Швеция заключили соглашение о совместном производстве военной продукции на территории обеих стран, передает ТАСС. Шмыгаль отметил, что детали по конкретным видам продукции пока не раскрываются.

    Шмыгаль также подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет военная авиация. «Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности, обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями», – заявил он.

    Украинский министр поблагодарил Швецию за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890. Кроме того, обсуждается возможность активизации совместных проектов в области космических технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ. На Украине ликвидировали 30-летнего подданного Швеции, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Захарова обвинила Швецию в подстрекательстве сограждан к службе в ВСУ.

    Комментарии (6)
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате наступления подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Филия в Днепропетровской области, украинские силы потеряли до 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, российские подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Филия в Днепропетровской области, передает ТАСС. При наступлении нанесено поражение механизированным, штурмовым, егерским бригадам, морской пехоте, теробороне и нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Красноармейск, Октябрьское, Родинское и Димитров в Донецкой народной республике.

    Украинские формирования потеряли до 420 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

    В других секторах фронта российские войска группировок «Восток», «Днепр», «Север», «Юг» и «Запад» нанесли удары по технике и личному составу ВСУ, уничтожили более тысячи военнослужащих противника, склады боеприпасов, техники и средств радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили объекты хранения ракет «Сапсан», цеха и склады беспилотников, а также базы временной дислокации противника в 146 районах.

    Средства ПВО сбили три снаряда HIMARS и 172 беспилотника. С начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 79 322 беспилотника, 625 зенитных комплексов, 24 755 танков и бронемашин, 1588 боевых машин РСЗО, 28 873 орудия и миномета, 40 314 единиц специальной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Вэнс также заявил, что Россия не вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно своих стремлений к урегулированию украинского конфликта.

    По словам вице-президента, американская администрация видит два главных вопроса, которые нужно решить для достижения мира – это определение статуса территорий и предоставление гарантий безопасности.

    Ранее Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    Комментарии (7)
    Грузия не стала поздравлять с Днем независимости власти Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии 24 августа поздравил с Днем независимости народ Украины, не упомянув власти этой страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В социальных сетях МИД Грузии «сердечно поздравил украинский народ» и пожелал «мира, стабильности и благополучия».

    «Мы солидарны с народом Украины и подтверждаем твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», – сказано в заявлении.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсетях также поздравил украинский народ, не упомянув правительство Украины.

    После начала СВО Грузия присоединилась к более чем 600 международным документам в пользу Украины, однако Киев недоволен отказом Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Украина в 2022 году, вскоре после начала СВО, отозвала своего посла из Грузии, а затем фактически выдворила посла Грузии из Киева, обвинив грузинские власти в «издевательствах» над украинским гражданином, экс-президентом Грузии, а ныне заключенным Михаилом Саакашвили.

    Грузия после начала СВО приняла примерно 25 тысяч украинцев и продолжает оказывать им помощь на государственном уровне. В том числе для школьников и студентов с Украины в Грузии введено обучение на украинском языке.

    Комментарии (8)
    Россия возобновила импорт арбузов из Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия этим летом вновь начала импорт арбузов из Грузии после перерыва, следует из данных таможни соседней страны.

    Ранее отечественные компании традиционно закупали арбузы у фермеров Грузии в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились, передает РИА «Новости». В 2023 году объем импорта был минимальным – всего на 11,9 тыс. долларов.

    В 2025 году ситуация изменилась: за два летних месяца поставки из Грузии в Россию достигли 455,6 тыс. долларов. Особенно активным стал июль, когда объем импорта составил 415,8 тыс. долларов, что практически сравнимо с показателями до перерыва в закупках.

    Кроме России, арбузы у грузинских производителей этим летом приобретали Армения и Белоруссия. Армения закупила арбузы на 232,6 тыс. долларов, а Белоруссия – на 23,8 тыс. долларов.

    Ранее Россия ввезла рекордное количество грузинского вина.

    В первом полугодии 2023 года Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада.

    Комментарии (6)
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 146 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона передала 146 военнопленных вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Кроме того, домой вернулись восемь граждан России, жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти. Все освобожденные россияне сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

    В ближайшее время освобожденные военнослужащие и гражданские будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Важную посредническую роль при проведении обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, подчеркнули в министерстве.

    На прошлой неделе в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    Комментарии (2)
    Рогов назвал появление Зеленского в «погребальной» вышиванке символичным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Появление Владимира Зеленского в черной «погребальной» вышиванке с контурами границ Украины 1991 года символично, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, появление Владимира Зеленского в черной вышиванке с контурами границ Украины 1991 года во время видеообращения по случаю дня независимости Украины носит символичный характер, сообщает РИА «Новости». Видеообращение Зеленского было опубликовано в его Telegram-канале, где на нем была вышиванка с изображением карты Украины, включающей Крым и новые регионы России.

    Рогов подчеркнул, что «символично, что Зеленский записал это видеообращение в погребальной сорочке, потому что она выглядит именно так: черного цвета вышиванка с контурами бывшей границы Украины». По его словам, глава киевского режима этим четко показал свою роль в утрате независимости Украины и передаче страны под внешнее управление.

    Также Рогов выразил мнение, что Зеленский войдет в историю как человек, уничтоживший украинский народ и продавший активы Украины иностранцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США поздравил Украину с Днем независимости. Представители ведомства подчеркнули важность переговорного урегулирования для сохранения суверенитета страны.

    Комментарии (0)
    Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух ЗРК Patriot для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитно-ракетных комплекса Patriot с полным боекомплектом для Украины оплатят Норвегия и Германия, а поставка состоится из Германии, сообщило правительство королевства.

    Норвегия и Германия договорились профинансировать закупку для Украины двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом, передает ТАСС. Правительство Норвегии подчеркнуло, что комплексная поддержка будет включать ракеты для систем.

    В сообщении правительства отмечается: «Германия и Норвегия тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за оборону страны. Норвегия и Германия финансируют закупку двух систем Patriot, включая ракеты к ним». Поставка систем ПВО будет осуществляться с территории Германии.

    Кроме того, Норвегия предоставит около 7 млрд крон (более 695 млн долларов) на противовоздушную оборону для Украины. Власти страны уточнили, что эти средства пойдут на укрепление ПВО, основная часть оборудования поступит из Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выразила готовность оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Немецкое издание Bild сообщило о готовности ФРГ купить для Киева систему Patriot и ракеты к ней.

    Комментарии (2)
    Росгвардия показала последствия ЧП в ЦДМ в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия опубликовала видео с места происшествия в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке.

    На появившихся в Telegram-канале ведомства кадрах видно, что часть потолка в здании серьезно повреждена, по помещению звучит сирена. Внутри торгового центра дежурят сотрудники Росгвардии. Территория вокруг места инцидента оцеплена.

    Напомним, в воскресенье в Центральном детском магазине на Театральном проезде возле Лубянской площади в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

    По факту случившегося организована доследственная проверка. После случившегося ЦДМ приостановил работу на один день.

    Комментарии (0)
    Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье
    Лавров объяснил появление на Аляске в свитере с надписью «СССР»
    СК возбудил дело из-за инцидента с газовым баллоном в ЦДМ в Москве
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    Задержан четвертый подозреваемый в убийстве футболиста в Подмосковье
    Федерация альпинизма решила отправить дрон к альпинистке Наговицыной
    В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
