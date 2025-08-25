Мирошник: ВСУ увеличили число ударов по России после саммита на Аляске

Tекст: Ирма Каплан

«Если до Аляски у нас было около 300 ударов в сутки, то после их число увеличилось до 400, а иногда 420–430. Пострадавших также стало больше, потому что увеличилось количество массированных ударов БПЛА. Порядка 90% пострадавших – жертвы беспилотников. В Донецке из-за одного прилета HIMARS пострадал 21 человек, – рассказал дипломат «Известиям».

Мирошник уточнил, что речь идет о преднамеренных, целенаправленных ударах по гражданским объектам, что говорит о прямом приказе наносить такие удары.

«Главная задача в том, чтобы население задумалось о возможностях страны его защитить. И в данном случае это терроризм. Ни одна страна в мире не способна защититься от терроризма. Террор всегда рассчитан как раз на гражданское население с возможным политическим эффектом, – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ 21 августа применили высокоточную дальнобойную ракету М30А1 к HIMARS и ударные беспилотники для атаки на Енакиево, что привело к гибели двух человек и ранениям. В результате атаки HIMARS в Енакиево пострадал 21 человек, в том числе один ребенок, часть пострадавших была госпитализирована.

ВСУ 24 августа ударили по ленинградскому порту Усть-Луга. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков поделился с газетой ВЗГЛЯД, ради чего киевский режим это сделал.