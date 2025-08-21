  • Новость часаПосол России потребовал объективного расследования подрывов «Северных потоков»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    21 августа 2025, 19:01

    ВСУ нанесли удар дронами по Енакиеву

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара украинских войск по жилому массиву в Енакиеве погибли два человека, еще двое получили ранения.

    Украинские войска нанесли удар беспилотниками по жилому массиву в Енакиеве Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным оперативных служб, минимум два человека погибли, еще два человека получили ранения в результате атаки.

    В оперативных службах уточнили: «По жилому массиву в Енакиеве ударили с помощью беспилотников. Минимум два человека погибли, двое получили ранения». Сейчас на месте работают экстренные службы и уточняют последствия произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Енакиево в ДНР дрон ВСУ атаковал заправку.

    21 августа 2025, 01:40
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов

    Tекст: Ирма Каплан

    На праздничном концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России в Нижнем Новгороде, первый заместитель руководителя администрации президента, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко вспомнил, как появилась в стране государственная корпорация по атомной энергии.

    Зачитав поздравление атомщикам от президента России Кириенко рассказал со сцены, как в начале 2000-х годов Владимир Путин волевым решением, вопреки доводам юристов,  приняли абсолютно беспрецедентные меры поддержки атомной отрасли.

    «Я помню, в 2007 году, когда на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом», очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что этот закон принимать нельзя, потому что такого никогда не было, потому что он противоречит всему прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: «Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», и подписал закон», – приводит РИА «Новости» слова Кириенко.

    Председатель наблюдательного совета Росатома добавил, что главным богатством отрасли являются люди: как 80 лет назад, так и сейчас.

    «Люди совершают прорывы в науке, люди создают уникальные технологии, люди строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов, потому что даже сейчас, когда мы с вами празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях атомной отрасли люди на своих рабочих местах», – цитирует Кириенко ТАСС.

    Он напомнил, что подвиг ученых, которые основали атомную отрасль, мужество и героизм разведчиков, которые «ценой своей жизни добывали уникальную информацию в годы Великой Отечественной войны» – столпы успеха российского атома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД с научным журналистом Александром Уваровым  разбиралась, почему США вошли в историю как создали первой атомной бомбы, а СССР – первой атомной электростанции.

    20 августа 2025, 22:05
    @ Sarakhan Vadym/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские депутаты зарегистрировали инициативу по изменению границ Харьковской и Днепропетровской областей, чтобы оставить подконтрольные территории Донбасса в составе Украины, сообщила украинский депутат Анна Скороход.

    Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предлагает изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей, передает Lenta.ru. В случае принятия, в состав этих регионов войдут контролируемые Киевом территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Депутат Анна Скороход сообщила, что законопроект уже зарегистрирован.

    Депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга,) ранее анонсировал обсуждение этого вопроса в парламенте. По его словам, в новые границы могут войти, в частности, Славянск и Краматорск.

    Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп предлагал европейским лидерам и Владимиру Зеленскому уступить России часть территорий Донбасса ради заключения мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    20 августа 2025, 14:26
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 20:32
    @ Pius Koller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    Финляндия сильнее других европейских стран пострадала от прекращения экономических связей с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.

    «Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний», – сказал он.

    Ромакканиеми также отметил, что если стороны конфликта придут к компромиссу «прямо сейчас», это станет хорошей новостью для Финляндии. По его словам, этого остро требуют интересы финской экономики и уровень благосостояния страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету.

    На фоне обсуждения последствий конфликта глава Белого дома провел переговоры с Владимиром Зеленским. К разговору присоединились лидеры ряда европейских стран, которые обсуждали гарантии безопасности для Киева, координируемые странами ЕС совместно с США.

    21 августа 2025, 04:51
    @ Frank Augstein/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, как подшутил над Владимиром Зеленским в Белом доме, когда тот с евросвитой прибыл в понедельник на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Я сказал: «Господин президент, если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу», на что он тихо усмехнулся. Такой вот простой способ растопить лед», – поделился Вэнс с телеканалом Fox News.

    В этом же интервью Вэнс поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, состоявшаяся в Белом доме беседа с Дональдом Трампом для Зеленского «очень значительна» с точки зрения протокола, в связи с чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц дал украинскому лидеру несколько рекомендаций, вспоминая последний визит Зеленского в Белый дом, откуда Трамп его выставил вон.

    В ходе августовской встречи Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США. Это привело к перепалке и отмене пресс-конференции.

    На странице Белого дома в TikTok появилось видео со сценой перепалки между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, разгоревшегося в феврале.

    20 августа 2025, 22:53
    @ t.me/rosatomru

    Tекст: Ирма Каплан

    Об историческом назначении женщины капитаном атомного ледокола «Ямал» стало известно на концерте, посвященном 80-летию атомной отрасли России, в Нижнем Новгороде.

    «Встречайте первую в истории женщину – капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» – приводит ТАСС слова ведущего торжественного концерта к 80-летию атомной отрасли России.

    На сцене Старовойтовой вручили капитанский знак, она его получила из рук ветерана атомного ледокольного флота капитана знаменитого атомного ледокола «Арктика», первопроходца Северного полюса, капитан ледоколов «Ленин» и «Россия», капитана дальнего плавания Александра Баринова.

    До назначения на эту должность Старовойтова занимала пост старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».

    Ледокол «Ямал» относится ко второму поколению отечественных атомных ледоколов, которые были спроектированы в начале 1970-х годов и строились на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

    Было построено шесть судов: ледокол «Арктика» введен в эксплуатацию в 1975 году, корабль «Сибирь» был в эксплуатации в 1977–1992 гг., «Россия» – в 1985–2013 гг., «Советский Союз» – в 1989–2010 гг., «Ямал» – с 1992 г. Ледокол «50 лет Победы» спущен на воду в 1993 г., его достройка затянулась, в эксплуатации – с 2007 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Кроме того, научный журналист Александр Уваров в диалоге с газетой ВЗГЛЯД рассуждал, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    20 августа 2025, 21:43
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    20 августа 2025, 19:50
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В школьную программу стоит включить такую дисциплину как логика, ведь она позволяет и систематизировать знания и наих основе формировать целостную картину мира, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, рассуждая, какого школьного урока не хватает современным детям для изучения.

    «Я считаю, что важнее всего уроки логики, поскольку именно логика позволяет упорядочивать, систематизировать всевозможные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов, а как проявление закономерности. И эти закономерности постигать несравненно проще, чем разрозненные факты», – говорит Вассерман.

    «Совокупность закономерностей обычно называется целостной картиной мира. Поэтому в школе жизненно необходимо ввести именно совокупность дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира. На первом месте среди этих дисциплин – логика. Сначала нужно возвращать ее, а потом уже перерабатывать и другие виды предметов», – заключил депутат.

    Ранее Вассерман в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что если в России изменить методику образования, то нагрузка автоматически снизится. Он подчеркнул, что современное обучение детей ушло от понимания закономерностей к задаче зазубривания фактов.

    С 2025 года  из школьной программы в России исключили обществознание для учеников пятых-седьмых классов. Этот предмет заменят курсом «История нашего края», который будет включать изучение истории родного региона.

    21 августа 2025, 14:09
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 11:01
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России, пишет The New York Times.

    Западные страны могут направить войска на Украину после окончания боевых действий, не дожидаясь согласия России, пишет The New York Times.

    Аналитики считают, что такой шаг может рассматриваться отдельными государствами как возможный вариант обеспечения безопасности Украины в поствоенный период. Однако другие эксперты уверены, что Россия не согласится на мирное соглашение, если угроза появления западных военных на Украине сохранится.

    Европейские и украинские официальные лица назвали идею российских гарантий безопасности Украины абсурдной, что подчеркивает серьезные разногласия между сторонами в вопросах будущей безопасности страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Москва настаивает на своем участии в будущих гарантиях безопасности Украины. По его словам, обсуждать вопросы коллективной безопасности без участия России – «утопия, путь в никуда».

    Лавров также отметил, что Россия готова рассматривать гарантии безопасности для Украины только при условии, что Москва будет одним из гарантов и что на территории страны не будет западных войск. Аналогичные условия обсуждались на переговорах России и Украины весной 2022 года: речь шла о запрете вступления Украины в военные альянсы и размещения иностранных военных баз.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    Премьер Италии Джорджа Мелони отвергла инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев ЕС на Украину, предупредив о возможных опасных последствиях.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что страны Европы предлагают Украине гарантии безопасности, которые имеют антироссийский характер.

    21 августа 2025, 12:24
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 00:12
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель израильских военных бригадный генерал Эфи Дефрин заявил о начале военной операции Армии обороны Израиля по вторжению в город Газу, он добавил, что ЦАХАЛ продолжает боевые действия по всему сектору Газа и на окраинах Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона».

    «Сосредоточение войск в городе Газа стало возможным благодаря успехам операции «Колесницы Гидеона». ХАМАС сегодня – это уже не тот ХАМАС, что был до операции. Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший урон ХАМАС в городе Газа. <....> Мы начали предварительные действия, и уже сейчас войска ЦАХАЛа удерживают окраины города Газа», – заявил на брифинге Дефрин.

    Он добавил, что израильская сторона старается минимизировать урон мирным жителям анклава, в частности, ЦАХАЛ предупредит и позволит людям эвакуироваться в целях безопасности, дистанцируясь от зон активных боевых действий.

    «Мы продолжаем оказывать помощь гражданскому населению сектора Газа и расширяем ее. Будут созданы дополнительные центры распределения гуманитарной помощи. Такой подход позволит снизить зависимость населения от ХАМАС», – уточнил представитель ЦАХАЛ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац  согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль также планирует мобилизовать резервистов для усиления своих позиций в регионе.

    21 августа 2025, 14:51
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    20 августа 2025, 22:24
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли России ее работников и ветеранов, отметив, что развитие «ядерного щита» стало ключевым фактором национальной безопасности и технологического прогресса страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с 80-летием со дня ее основания.

    В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что создание отрасли в 1945 году стало эпохальным событием, определившим развитие экономики, энергетики, здравоохранения и оборонно-промышленного комплекса страны. Путин подчеркнул, что это способствовало обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета, следует из поздравления на сайте Кремля.

    «Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный "ядерный щит" Родины», – отметил президент.

    По словам Путина, сегодня атомная промышленность олицетворяет технологическую мощь страны, а коллектив госкорпорации «Росатом» продолжает традиции предшественников и эффективно внедряет передовые технологии в ключевые отрасли экономики.

    Путин выразил уверенность, что атомная отрасль России продолжит курс на укрепление международной кооперации. Он отметил значимость инфраструктурных проектов, модернизации атомного ледокольного флота и вклад отрасли в освоение космоса. Завершая обращение, президент пожелал сотрудникам дальнейших успехов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия сохраняет советскую традицию лидерства в развитии мирного атома.

    21 августа 2025, 12:59
    @ archaeolog.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок на Ярославовом дворище археологи нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого, связав ее с периодом его княжения в Новгороде в XI веке.

    Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде уникальную свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище, передает ТАСС.

    Эта находка стала первой, связанной с княжением Ярослава во времена его правления в Новгороде с 1010 по 1019 годы, и второй подобной находкой в истории города.

    Как сообщил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, «находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение».

    На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком, а по окружности видны следы греческой надписи. По мнению исследователей, печать сходна по композиции с редкими монетами Ярослава Владимировича «Ярославль сребром», которых сохранилось всего восемь экземпляров.

    До этого единственная подобная печать была найдена в Новгороде в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает предположения нумизматов XIX века о существовании буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.

    Исследователи подчеркивают, что находка доказывает: Ярославово дворище уже в XI веке было важным общественно-политическим центром Новгорода. Ученые считают, что отсутствие культурных слоёв этого периода связано с масштабными земляными работами в более позднее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, историки продолжают обсуждать, считать ли 1147 год началом Москвы.

    Ранее на этой неделе ученые обнаружили древнейшие луки и стрелы в Азии.

    Тульские археологи также нашли следы неизвестных племен на верхней Оке.


    21 августа 2025, 02:25
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News поделился впечатлениями от общения с президентом России Владимиром Путиным по телефону, раскрыв неожиданную деталь о нем.

    «Он мягче в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть его определенный образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен», – приводит ТАСС слова американского вице-президента.

    Вэнс, уточнил, что никогда не встречался с российским лидером, но неоднократно беседовал с ним по телефону. По его словам, Путин – «человек, который заботится об интересах России, как он их видит».

    «Я думаю, одна из причин, по которой он уважает президента США в том, что он знает, что президент заботится об интересах американского народа», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иране обратили внимание на поведение Путина на встрече с Трампом: Владимир Путин на встрече с американским лидером Дональдом Трампом проявил образец стратегической выдержки и продемонстрировал превосходство Москвы на переговорах, заявило агентство Tasnim.

    После саммита на Аляске Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и чертовски умным лидером. А Times писала, что Путин сохранил сильную позицию по отношению к Трампу после визита на Аляску.

