  • Новость часаМИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану
    Патрушев назвал приоритетом защиту судов от атак дронов
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня

    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    12 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум

    Курс доллара на Украине впервые превысил 44 гривны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку 44 гривны и установился на уровне 44,1636 гривны за доллар, сообщает местный Нацбанк.

    Официальный курс доллара к украинской гривне впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Нацбанка Украины, передает ТАСС. На 13 марта курс составил 44,1636 гривны за доллар, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 января – тогда курс достиг 43,0757 гривны.

    Психологическая отметка в 42 гривны за доллар впервые была преодолена в начале января 2025 года, позднее курс гривны временно укрепился, но затем снова начал снижаться. Курс евро также вырос: Нацбанк установил на 13 марта курс 50,9560 гривны за евро против 50,9349 гривны днем ранее.

    Ранее Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о финансовой помощи в размере 1,5 трлн долларов. До этого средний курс евро в банках на Украине впервые в истории превысил 49 гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана и это укрепляет курс рубля.


    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    Комментарии (7)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (22)
    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Эксперт Анпилогов: Киев мог специально создать загрязнение Днестра

    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    @ Артем Кулекин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    @ Department of Tourism, the Philippines/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    Комментарии (7)
    13 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке

    Французский сержант погиб при атаке дрона на базу в Ираке

    Макрон заявил о гибели французского военного в Ираке
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    При ударе беспилотника в районе иракского города Эрбиль погиб старший сержант из батальона альпийских стрелков, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент республики Эмманюэль Макрон подтвердил потерю бойца, передает ТАСС.

    Глава государства написал в соцсети: «Старший сержант Арно Фрион из седьмого батальона альпийских стрелков погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке».

    Французский лидер также уточнил информацию о пострадавших сослуживцах погибшего. По его словам, в результате враждебных действий ранения получили еще несколько военных.

    Ранее портал Shafaq News информировал, что нападению подверглась совместная база курдских отрядов и французских сил. Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иракской провинции Умид Хошнав сообщил о ранении шести французских военных при ударе по базе в Эрбиле.

    Ранее Париж объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. Для защиты своих интересов Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle.

    Комментарии (9)
    13 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    Комментарии (20)
    13 марта 2026, 12:10 • Новости дня
    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Daily Express назвал реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей

    Tекст: Вера Басилая

    Газета Daily Express назвала реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на удар ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow «очень серьезной».

    Россия отреагировала на удар семью британскими ракетами Storm Shadow по Брянску, который произошел 10 марта, передает РИА «Новости».

    Как отмечает британское издание Daily Express, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал «серьезное заявление», подчеркнув роль Британии в произошедшем.

    «Мы это осознаём. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», – цитирует газета слова Пескова. Daily Express отмечает, что эти слова вызвали в Британии серьезную обеспокоенность.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель мирных жителей в Брянске.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    В результате атаки погибли семь человек, пострадали более 40 мирных жителей.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, шесть реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS, американская пусковая установка РСЗО MLRS и две боевые машины чешской РСЗО Vampire, перечислили в Минобороны.

    ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Средствами ПВО сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 610 беспилотников, 651 ЗРК, 28 216 танков и других бронемашин, 1687 боевых машин РСЗО, 33 821 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 635 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые для ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    На этой неделе ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    Кроме того, они поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    Комментарии (5)
    13 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    NYT: Украина хочет обучать ИИ на видео с дронов для автонаведения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование намерено предоставить IT-компаниям доступ к массиву данных с камер беспилотных летательных аппаратов ради повышения эффективности ударов, сообщают американские СМИ.

    Этот шаг призван усовершенствовать технологии автоматического наведения на цели, пишет New York Times.

    В рамках программы планируется открыть для компаний доступ к миллионам видео с дронов.

    Глава украинского минобороны Михаил Федоров заявил, что киевский режим желает превзойти Россию «в каждом технологическом цикле», и ИИ должен стать одной из ключевых арен в этом соревновании.

    Полученные данные уже используются для обучения внутренней боевой системы Delta, а управлением массивами видео займется специальный инновационный центр.

    На кадрах запечатлены атаки на технику и людей, что позволяет тренировать нейросети для самостоятельного распознавания объектов. Это вызывает тревогу у правозащитников, в частности, Международный комитет Красного Креста выступает против бесконтрольного применения летального оружия без участия человека.

    Эксперты отмечают, что сейчас девять из десяти ударов дронами срываются из-за работы средств радиоэлектронной борьбы или потери сигнала. Внедрение автономных систем позволит беспилотникам атаковать цели без необходимости поддерживать связь с оператором.

    В 2025 году американская компания Auterion планировала отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом.

    В 2024 году Пентагон использовал украинский конфликт как лабораторию для тестирования алгоритмов обнаружения целей Project Maven.

    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 08:32 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    Немецкие СМИ: Орбан использует венгерскую диаспору против Киева
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует использовать многочисленную диаспору на Украине для противодействия действиям Киева, сообщает немецкое издание Junge Welt.

    Венгрия собирается использовать венгерскую диаспору на Украине для защиты своих интересов, передает РИА «Новости».

    По данным немецкой газеты Junge Welt, речь идет о примерно 150 тыс. этнических венгров, составляющих около 12,5% населения западных регионов страны.

    В статье подчеркивается, что закрытие нефтяного трубопровода из России нанесло Венгрии значительный экономический ущерб, закрыв трубопровод, по которому много лет поставлялась нефть из России.

    Публикация Junge Welt указывает, что у Будапешта есть разные инструменты воздействия на этнических венгров. Также сообщается, что в случае победы Виктора Орбана на апрельских выборах ситуация может стать еще более напряженной.

    Владимир Зеленский заявил, что «дипломатическое молчание» не принесло бы пользы при контактах с Виктором Орбаном.

    Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала очередной кредит от Евросоюза для Украины.

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с четверга на пятницу нейтрализовали более полусотни украинских воздушных целей над Севастополем, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Город пережил одну из самых длительных атак за последнее время, сказал Развожаев, передает РИА «Новости».

    В общей сложности было сбито 53 БПЛА, обошлось без пострадавших.

    В районе Нижней Голландии ударная волна выбила стекла в жилом доме, а во дворе вспыхнул гараж. На улице Генерала Острякова падающие фрагменты техники пробили кровлю здания. Возле Золотого пляжа загорелась хвойная подстилка на площади 1,5 тыс. квадратных метров, на месте работают пожарные расчеты.

    Незначительный ущерб зафиксирован в садовых товариществах на Монастырском и Фиолентовском шоссе, там повреждены пристройка и окно. В балке Бермана падение аппарата спровоцировало возгорание травы.

    Накануне российские военные сбили две воздушные цели при отражении атаки ВСУ на Севастополь.

    Напомним, всего за ночь с четверга на пятницу над Крымом сбили 80 дронов.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 176 украинских беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 176 украинских БПЛА в ночь с четверга на пятницу, сообщило Минобороны.

    Над Крымом нейтрализовали 80 дронов, над Адыгеей –29, над Кубанью –25, над Азовским морем – 18, указало ведомство в Max.

    Над Ростовской областью уничтожили семь дронов, над Курской – пять, над Ставропольским краем – три. По два БПЛА поразили над Брянской областью и Черным морем.

    По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и над Татарстаном.

    Ранее сообщалось, что в промзоне Невинномысска отразили атаку украинских БПЛА.

    Вечером в четверг над Россией уничтожили 30 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне»: Офицер ВСУ погиб после конфликта с родственниками солдат

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на него жаловались семьи пропавших военных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    Замкомандира батальона 103-й бригады теробороны по психологической поддержке ВСУ майор Р. Пелих скончался в Сумской области, пишет связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Первоочередной обязанностью офицера было общение с близкими пропавших без вести военнослужащих. Родственники бойцов в социальных сетях неоднократно выражали недовольство действиями представителя львовской теробороны.

    По официальной версии, замкомбата был уничтожен российским FPV-дроном. Однако очевидцы события уверены, что беспилотник запустили с украинских позиций.

    В 2025 году командование ВСУ в Сумской области перестало выдавать родным тела погибших солдат. Украинские операторы FPV-дронов уничтожили пятерых своих военнослужащих за мародерство в этом же регионе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    В Подмосковье при пожаре в пансионате для пожилых эвакуировали 50 человек
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    ВМС США возобновили испытания рельсотрона
    Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе
    Психиатр объяснил, почему весной происходят обострения
    Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации