Санду назвала вступление Молдавии в ЕС стратегией выживания

Tекст: Ольга Иванова

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает вступление республики в Европейский союз самой реалистичной стратегией выживания и развития страны, передает РИА «Новости». По ее словам, «когда международное право уже недостаточно тебя защищает, нужно быть частью союзов, иметь хороших, надежных друзей, способных прийти на помощь, когда это необходимо». Санду подчеркнула, что Европейский союз сейчас является для Молдавии наиболее важным партнерством.

Глава государства отметила, что стратегические отношения с Румынией останутся ключевым приоритетом в ее мандате. Она назвала эти отношения центральным столпом для безопасности, стабильности, развития и европейского курса страны. Санду также подчеркнула, что окно возможностей для реализации европейского проекта ограничено во времени.

Кроме того, Молдавия, согласно заявлениям президента, намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей. Санду уверена, что устойчивость и безопасность республики напрямую зависят от устойчивости соседней Украины. Она отметила, что поддержка Киева будет продолжаться как через предоставление помощи, так и на международных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что решение о выходе Молдавии из СНГ противоречит интересам молдавского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ею собственной государственности.