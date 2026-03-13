Минобороны: Системы ПВО сбили 42 дрона над Белгородской и Курской областями

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала ведомства в Max, БПЛА были уничтожены с 8.00 до 18.00 мск 13 марта.

«Тринадцатого марта с 08.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 33 – над территорией Белгородской области и девять БПЛА – над территорией Курской области», – говорится в заявлении Минобороны.

В пятницу в Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин.