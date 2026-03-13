  • Новость часаМИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану
    Патрушев назвал приоритетом защиту судов от атак дронов
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 17:00 • В мире

    Русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима

    Русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Николай Стороженко

    Украинские власти внезапно обнаружили значительную группу людей, которые, несмотря на многочисленные запреты, используют в своей работе русский язык. О ком идет речь, какие вопиющие случаи наказаний за русский язык отмечены на Украине в последнее время – и как, тем не менее, русские жители этой страны сохраняют родную речь?

    Новости украинского футбола: удалить с поля теперь могут не только за фол, но и за русский язык. По крайней мере, такое правило теперь действует в Украинской медиалиге. Для таких нарушителей ввели синюю карточку (странно, что не сине-желтую): она означает удаление с поля на 5 минут. Есть уже и первые наказанные. Как принято на Украине говорить в подобных случаях: «Нет, никто нам здесь не запрещает говорить на русском, это все российская пропаганда».

    Медиалига – это, конечно, футбол любительский. В нем правила можно менять как угодно: можно руками играть разрешить, можно присуждать победу тому, кто громче «Слава Украине!» крикнет. Но толчком к таким спортивным новациям явно послужили случаи в профессиональном футболе.

    В феврале 2026 года капитан команды «Карпаты» Денис Мирошниченко перед матчем против шведского ГАИС обратился к одноклубникам с мотивационной речью. Внезапно – на русском. Речь не помогла, матч в итоге проиграли. Но руководство лишило Мирошниченко капитанской повязки не за поражение, а именно за речь. Вернее, за язык.

    Львовяне вообще большие мастера устраивать склоки вместо футбола. Именно тут случился прошлогодний скандал в юношеской футбольной лиге: организаторы засчитали поражение команде «Квадро-Златополь» (Харьковская область). Сразу по сумме причин: говорили на русском, приехали из Харьковской области да и вообще «рашисты» они.

    Разумеется, футбол лишь частный случай. Везде на Украине с точки зрения давления на русский язык плюс-минус одно и то же. Более того, это давление усиливается. В том числе на те сферы, которые все еще остаются все формального контроля киевского режима – бытовое употребление русского языка.

    Формально украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская в соответствии с европейскими нормами декларирует отказ от контроля личного пространства: «Это как раз та красная линия, за которую не стоит переходить... если государство будет диктовать украинцам, на каком языке им разговаривать в семейном или дружеском кругу, то чем тогда Украина будет отличаться от своего врага – России?».

    Казалось бы: язык общения с государством и его сервисами – украинский, язык СМИ и всей медиасферы – украинский, язык рабочей среды, образования – украинский. Но быт до сих пор никак не регулируется. Бытовая сфера, личная жизнь – тот островок, в рамках которого гражданин волен поступать как хочет. Хочешь – на русском говори, хочешь – на венгерском, польском, иврите. Так в законе, так в конституции. На деле не так.

    Например, из последнего: «Блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы, дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП (аналог российских ИП и самозанятых – прим. ВЗГЛЯД), которые через свои социальные сети продают определенный товар или услугу, должны делать это на государственном языке», – требует Ивановская.

    С точки зрения украинского закона, который требует говорить на работе только по-украински, формально вроде правильно. На деле есть нюанс: перечислены самозанятые, у них и сайта нередко нет, реклама и продажи идут через соцсети, где аккаунт (личное) и бренд (деловое) – одно и то же. У кого сайт есть, смотрят статистику по гугл-аналитике и видят, что более половины запросов до сих пор идут на русском. Выбор жестокий: ты либо соблюдаешь закон и покупаешь рекламу в интернете под украиноязычные запросы (проседая в продажах), либо оптимизируешь выдачу под запросы на русском, рискуя словить штраф от языкового омбудсмена.

    Таким образом, мы имеем зыбкую грань бытового и публичного. А омбудсмен, пользуясь этим пограничьем, хочет, прикрываясь публичным, влезть еще и в личное.

    А все потому, что, как вынуждена признавать сама Ивановская, украинцы переходят на русский язык сразу же, когда говорить на украинском не требует законодательство. Когда нет риска нарваться на штраф или иное наказание. «Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе», – разъясняет Ивановская.

    Но если твои якобы сплошь украиноязычные граждане на каждом перекуре, радостно вздохнув, тут же переходят на русский язык, это означает только одно: у тебя целая страна людей, для которых общение на русском языке важнее государственных ограничений. А значит, русский язык на Украине успешно сопротивляется тотальному давлению киевского режима.

    Последним его бастионом остается общение семейное, дружеское, личное. То, за которым не может никто подсмотреть, в котором участвуют только самые близкие. Русский язык на Украине сохраняют прежде всего русские семьи, русское сообщество как таковое. А социальные сети, на которые жалуется Ивановская – как известно, служат как раз сохранению и развитию горизонтальных связей. А значит, в случае Украины – и русского языка.

    Только вот эти слова Ивановской не нужно понимать как капитуляцию или признание поражения. Наоборот: шпрехенфюрер намекает, что украинское государство все еще слишком либерально к русскому языку и русским гражданам Украины.

    Публично никто такого не скажет, но все меры против использования русского языка были нацелены не на то, чтобы жители Украины пользовались украинским. Это тоже, но это побочная цель. Изначально украинцев хотели заставить перестать пользоваться русским. Причем не только говорить, но и думать, то есть избавиться от него и в быту.

    Иными словами, прямо запрещать, возможно, и не будут. Но приложат все усилия – штрафы, стигматизация, травля со стороны прикормленных нацистов, бойкот и прочие заступы за красную линию – чтобы человек сам себя дрессировал.

    Как в еще одном недавнем случае. Украинка Виолетта описала в одной из соцсетей ситуацию: пожилой родственник потерял сознание. Она бросилась звонить в скорую, но там в ответ: «Говорите на украинском!». Бонусом шло переименование улиц. Девушка от шока забыла новое название улицы, на которой живет, назвала старое: «Нет такой улицы, говорите правильный адрес!».

    Случай дикий, но окончательный лоск навела именно омбудсмен Ивановская. По ее мнению, диспетчер ничего не нарушила и действовала в соответствии с законом. Хотя закон здесь в том, что это диспетчер обязана говорить на украинском – а не звонящий. И это «...как раз та красная линия, за которую не стоит переходить».

    Собственно, как раз за подобную практику двоемыслия языковой омбудсмен и получил свое неофициальное прозвище «шпрехенфюрер».

    Ведь это извращение самого понятия омбудсмена, то есть защитника людей - превращение его в должность, суть которой в том, чтобы нарушать одно из важнейших прав человека. Право свободно говорить на родном языке, в том числе со своим государством.

    И еще один момент: просто так омбудсмен никогда и ничего не заявляет. Ее текущая активность напрямую связана еще и с подготовкой на Украине нового административного кодекса. Ожидается, что в нем повысится детализация нарушения языкового законодательства – т.е. будет четче расписано, что считать нарушением, какой тяжести, за что штрафовать и на сколько именно. Сами штрафы еще и вырастут: скажем, с нынешних 3400-11900 грн (6800-23800 руб) они могут вырасти до 100 тыс гривен (200 тыс руб) – в зависимости от квалификации тяжести проступка.

    И очень может быть, что грань между публичным и личным использованием русского языка еще раз будет передвинута. И киевский режим и дальше будет загонять русский язык в сферу запретного. А значит, еще больше подтверждать известный тезис Москвы на переговорах по поводу украинского урегулирования – о том, в чем первопричины украинского кризиса и почему ликвидация любой дискриминации русского языка должна быть одним из условий его разрешения.

    Главное
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    В Подмосковье при пожаре в пансионате для пожилых эвакуировали 50 человек
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    ВМС США возобновили испытания рельсотрона
    Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе
    Психиатр объяснил, почему весной происходят обострения
    Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации