Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.3 комментария
На Украине пожаловались на переход украинцев на русский язык
Ивановская сообщила о ежедневных жалобах на использование русского языка украинцами
Жители Украины часто используют русский язык вне обязательных по закону ситуаций, что подтверждается регулярными жалобами на эту практику, отметила языковой омбудсмен страны.
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская рассказала в эфире YouTube-канала «КиевFM», что ежедневно получает жалобы на использование русского языка гражданами страны, передает ТАСС. По словам Ивановской, многие украинцы переходят на русский язык, как только оказываются в ситуации, где закон не требует обязательного использования украинского.
Она подчеркнула, что законодательство требует говорить на государственном языке в публичных пространствах, даже при обсуждении личных тем на работе. Ивановская отметила: «Пока я вижу из тех жалоб, с которыми работаю ежедневно, что логика наших соотечественников так не работает: говорят, мы же не про работу, мы не работаем сейчас, мы сейчас пьем кофе».
Ранее на Украине был принят закон, согласно которому украинский язык стал обязательным для использования в публичной сфере и при выполнении рабочих обязанностей. Однако на практике многие продолжают говорить по-русски, если это не связано с официальными требованиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили ввести санкции против российского мультсериала «Маша и медведь». А Ивановская заявила, что мультфильм содержит элементы влияния, разработанные еще КГБ, для формирования русского культурного кода.
Она также заявила, что все, кто считают себя Homo sapiens, сделали выбор в пользу украинского языка, несмотря на то что ее дочь ведет блоги на русском языке.
Напомним, что в декабре Верховная рада Украины исключила русский язык из перечня языков, находящихся под защитой Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.