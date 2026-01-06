Россия ждет тех, кто готов стать частью её культуры, уважать её законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.6 комментариев
Языковой омбудсмен Украины Ивановская: Homo sapiens выбрали украинский язык
Все, кто считают себя Homo sapiens, «сделали выбор в пользу государственного языка», заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская, которая ранее рассказывала, что ее дочь ведет блоги на русском языке.
По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.