  Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня

    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    15 марта 2026, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме объяснили жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред комитета Госдумы Светлана Журова указала, что жесткая реакция помощника президента Юрия Ушакова на переговорах могла быть вызвана неприемлемыми условиями со стороны Франции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.

    Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.

    Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.

    16 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лавров: Переговорщик от Франции ничего нового не привез
    Tекст: Вера Басилая

    Визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине и сопровождался требованием конфиденциальности, но Париж сам все «слил» в прессу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Представитель Франции, действительно посещавший Россию для обсуждения вопросов по украинскому урегулированию, не привез никаких новых предложений, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что в ходе встречи не прозвучало ничего, что не было бы уже оглашено публично Парижем. По словам Лаврова, «ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали».

    Лавров также отметил, что французская сторона просила сохранить визит своих представителей в Москву в тайне. Однако, по его словам, именно французы впоследствии передали информацию об этих переговорах в прессу. Глава МИД России предположил, что это могло быть сделано, «чтобы показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что предложил нескольким европейским лидерам возобновить диалог с Россией. Также сообщалось, что советник Макрона по дипломатическим вопросам Эммануэль Бонн якобы посещал Москву в феврале.

    Официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Лавров призывал президента Эммануэля Макрона не устраивать из дипломатических переговоров публичное шоу.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    15 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Песков: Представитель Франции приезжал в Россию для контактов по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков в британской Financial Times уточнил, что «европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что европейские страны продолжают настаивать на поддержке боевых действий со стороны Киева, что, по его мнению, является стратегической ошибкой для Европы. Он считает, что подобная позиция противоречит интересам европейских государств.

    По словам Пескова, Россия фиксирует положительную динамику на фронте и продолжает движение к достижению поставленных целей. Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на успехи на поле боя, Россия, как и ранее, открыта к дипломатическому разрешению конфликта.

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    16 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Defence24: Польша создаст «Долину дронов» на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша создает «Долину дронов» на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.

    Польша создает первый в Евросоюзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем на юго-востоке страны, в Подкарпатском воеводстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defence24.

    Проект получил название «Долина дронов» и должен стать одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе.

    Центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, реализуется по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет примерно 135 млн злотых, что эквивалентно 36 млн долларов. Из этих средств финансирование Евросоюза оценивается в 8–10 млн евро.

    Завершение строительства планируется к 2029 году. Комплекс займет площадь около 13 гектаров, где разместятся исследовательский центр, диспетчерская вышка, ангар и две взлетно-посадочные полосы. Как сообщает Defence24, в «Долине дронов» будет проходить полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

    В разработке и создании центра принимают участие и эксперты, ранее работавшие над формированием аналогичного проекта в американском штате Невада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    17 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    16 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о предательстве Парижем заветов де Голля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж предает заветы генерала де Голля своей соглашательской позицией по украинскому кризису, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По его словам, нынешняя политика Франции напоминает позицию правительства Виши во времена Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает это серьезной проблемой. «Франция, конечно, предает заветы генерала де Голля и, по сути, занимает ту же самую соглашательскую позицию, которую правительство Виши занимало в период Второй мировой войны. Это серьезнейшая проблема», – сказал Лавров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что официальный представитель Франции недавно посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине, однако российская сторона не услышала от него сигналов, свидетельствующих о готовности к завершению конфликта.

    Лавров отмечал, что переговорщик от Франции «ничего нового не привез».

    16 марта 2026, 00:07 • Новости дня
    Война в Иране привела к нехватке ракет для истребителей Rafale у Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за перехватов иранских дронов Shahed в небе ОАЭ у французских ВВС возникла нехватка ракет для истребителей Rafale, пишет La Tribune.

    Как пишет La Tribune, в течение последних двух недель пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали десятки иранских дронов Shahed над территорией ОАЭ, используя ракеты класса «воздух-воздух» MICA.

    По данным издания, Rafale показали высокий результат, но интенсивное применение ракет привело к резкому сокращению их запасов, несмотря на запущенную более трех лет назад программу «экономики войны» во Франции.

    Франция помогает ОАЭ в рамках соглашений о военном сотрудничестве. Проблема заключается в том, что складские запасы ракет MICA, производимых компанией MBDA, стремительно истощились. В условиях затянувшихся сроков поставки новых ракет – до двух лет – в Париже усиливается напряженность между военным руководством, оборонным ведомством и производителем вооружений MBDA.

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, ранее возглавлявший министерство обороны и курировавший экономику войны, лично вмешался в ситуацию. На вторник назначена кризисная встреча в Матиньоне с участием всех заинтересованных сторон для поиска долгосрочных решений и обеспечения устойчивых оборонных возможностей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что конфликт на Ближнем Востоке стал проблемой для Украины, которая может столкнуться с задержками при поставках американских вооружений. Военная кампания США против Ирана вызывает у европейских и азиатских союзников опасения срыва поставок уже оплаченного оружия из-за стремительного истощения американских арсеналов.

    16 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Макрон призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, выразив обеспокоенность ударами Ирана по странам региона и ситуацией в Ормузском проливе.

    Макрон заявил, что провел телефонный разговор с Пезешкианом, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, он призвал Тегеран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока. Макрон подчеркнул, что недопустимыми являются как прямые атаки, так и действия, осуществляемые через иранских союзников, включая Ливан и Ирак.

    Кроме того, французский президент указал на необходимость скорейшего восстановления свободы судоходства в акватории Ормузского пролива. Ранее о состоявшейся беседе также проинформировала пресс-служба иранского лидера.

    Ранее Макрон объявил об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке.

    Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle для защиты своих интересов.

    Посол Ирана в Москве выступил против идеи Эммануэля Макрона по обеспечению безопасности Ормузского пролива внешними силами.

    Напомним, Макрон назвал удары США и Израиля по иранской территории нарушением международного права.

    16 марта 2026, 09:21 • Новости дня
    Bloomberg: Британии хватит боеприпасов лишь на несколько дней войны

    Tекст: Мария Иванова

    Запаса британских боеприпасов, по оценкам аналитиков, достаточно лишь на несколько дней интенсивных боев, что резко снижает значение страны в крупной войне, пишет Bloomberg.

    Имеющихся у Великобритании боеприпасов, по оценке аналитиков, хватит лишь на несколько дней участия в возможном военном конфликте, передает Bloomberg.

    В материале отмечается, что страна на протяжении десятилетий сокращает военные расходы, и это лишает Лондон значимого веса в случае крупномасштабной войны, передает РИА «Новости».

    «Постепенное сокращение расходов на оборону с 1990 года означает, что Великобритания не будет иметь большого значения в полномасштабной войне... В конце холодной войны британская армия могла выставить пять дивизий. Сегодня она может собрать одну при численности вооруженных сил в 70 тысяч военнослужащих, и ей едва хватит боеприпасов на несколько дней боев», – говорится в публикации агентства.

    Также подчеркивается, что к моменту падения Берлинской стены Королевский военно-морской флот имел 50 фрегатов и эсминцев. К 2026 году в море смогут выйти лишь около десяти боевых кораблей, а число эскадрилий Королевских ВВС сократилось с 36 до шести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские эксперты указали на критическое состояние армейских запасов и опустевшие склады вооружений.

    Премьер-министр Кир Стармер сообщил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям.

    Ранее обозреватель Эдвард Лукас предположил, что в случае войны боеприпасы у Лондона исчерпаются за три-четыре дня.

    16 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Корабль ТОФ отработал стрельбы и высадку десанта на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел стрельбы по целям различных типов в рамках учений в заливе Петра Великого, также были отработаны прием и высадка морского десанта, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Корабль «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота России провёл учения в заливе Петра Великого, сообщает РИА «Новости».

    Экипаж выполнил стрельбы по различным целям, включая отражение атак имитированных безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе противоминной и противовоздушной обороны была использована корабельная артиллерийская установка АК-725 для поражения плавающей мины и воздушной цели.

    Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в рамках учений был отработан приём и высадка морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника. Перед высадкой артиллерийские расчёты корабля обстреляли огневые точки и бронетехнику, имитирующую силы противника на берегу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после выполнения задач в море. Корветы «Резкий» и «Герой» начали совместные учения с атомными подлодками и береговыми ракетными комплексами «Бастион».

    Ранее большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника в ходе учений в Японском море.

    16 марта 2026, 22:41 • Новости дня
    Французский гид Michelin присудил звезды 62 новым ресторанам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Знаменитый французский гастрономический справочник Michelin присудил свои звезды 62 новым ресторанам во Франции в издании за 2026 год.

    Торжественная церемония состоялась в Монако. Князь Монако Альбер II поздравил лауреатов, отметив тесные исторические связи гида с княжеством и назвав шеф-поваров «художниками», потому что «кухня – это искусство, одна из высших форм человеческой культуры», передает ТАСС.

    В этом году в «красную книгу» вошли 668 ресторанов, впервые отмечены 62 заведения, в том числе несколько парижских. Специальная премия для молодых шефов досталась Кантену Пеллестор-Верье, чье заведение Maison Pellestor Veyrier получило первую звезду. В Париже отмечены такие рестораны, как Monsieur Dior, Prevelle и Maison Ruggieri Palais Royal.

    Единственный ресторан, получивший три звезды, – Les Morainieres в Жонжье (Савойя). Две звезды присуждены семи ресторанам, среди которых Virtus, Hakuba и Alliance в Париже, Arbane в Реймсе. По словам президента фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Натальи Марзоевой, несмотря на любые перемены, Michelin остается престижным и влиятельным гидом. Она выразила уверенность, что гид скоро вернется в Москву, так как русская кухня сегодня способна конкурировать с мировыми лидерами.

    О снижении рейтинга стало известно для ряда известных ресторанов: Le Suquet в Лагиоле потерял одну из двух звезд, причем шеф Себастьен Брас ранее сам просил убрать его заведение из гида. Одну звезду утратил и Le Chabichou в Куршевеле. В Мажеске ресторан Le Relais de la Poste, державший две звезды 55 лет, теперь остался с одной – шеф Жан Куссо заявил, что «с гордостью защищает настоящую французскую кухню».

    С трех до двух звезд понижен рейтинг парижского L'Ambroisie. Кроме того, 17 ресторанов лишились единственной звезды, среди них парижский Helene и лионский Les Terrasses de Lyon.

    Michelin выпускается с 1900 года, эксперты анонимно посещают рестораны и составляют рейтинги по секретным критериям, куда, как отмечает Марзоева, главным образом входит качество кухни и напитков. Она также напомнила о тесных исторических связях Франции и России в гастрономии, подчеркнув, что современная европейская сервировка стола имеет российские корни – ее ввел князь Александр Куракин двести лет назад.

    Напомним, в 2021 году первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.

    17 марта 2026, 13:58 • Новости дня
    Шойгу сообщил о прямой угрозе ударов по Уралу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь он находится в зоне прямой угрозы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

    Шойгу заявил, что Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь он находится в зоне прямой угрозы, сообщает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что приоритетными целями противника являются объекты военного назначения, а также объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что развитие средств поражения, главным образом беспилотных систем, и изощренность их применения приводят к ситуации, когда ни один регион России не может чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил российским военным комплексы противовоздушной обороны и другую технику. Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом.

    За одну ночь российские средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников.

    17 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Макрон созвал заседание совета обороны Франции по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение заседания совета обороны и национальной безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Заседание совета обороны и национальной безопасности Франции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке пройдет 17 марта, передает РИА «Новости».

    Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон принял решение собрать совет из-за нестабильной обстановки в регионе.

    В сообщении уточняется, что ключевым вопросом встречи станет эскалация между Ираном, США и Израилем, а также возможные угрозы для Франции и ее союзников.

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану из-за их несоответствия международному праву.

    Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и потребовал немедленно прекратить атаки на Ближнем Востоке.

    Париж ранее объявил об усилении военного присутствия Франции на Ближнем Востоке.

    Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle для защиты своих интересов.

    17 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Шойгу сообщил о попытках диверсий 56 стран против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что западные спецслужбы создали множество инструментов для диверсий на важных объектах России.

    Россия сталкивается с координированным противодействием со стороны 56 стран, которые пытаются организовать диверсии и террористические акты на объектах критической инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, западные спецслужбы создали значительное количество механизмов и инструментов для проведения подобных атак, передает ТАСС.

    Выступая на совещании в Уральском федеральном округе, Шойгу заявил: «Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры». Он отметил, что за последнее время этим структурам удалось разработать множество новых подходов к осуществлению подобных актов.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что России необходимо отвечать на эти угрозы «высочайшей организованностью и исполнительской дисциплиной». На встрече в Екатеринбурге Шойгу предложил детально обсудить эффективность действующих мер защиты и определить, какие дополнительные шаги следует предпринять для повышения безопасности ключевых объектов страны.

    Ранее во вторник Шойгу заявил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев. Он также отметил, что Урал теперь находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией.


    Трамп отказался от помощи союзников в операции против Ирана
    Иранские военные нанесли удары по американским базам
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета
    Польша за неделю выдворила более ста украинцев
    На Большом адронном коллайдере нашли частицу в четыре раза тяжелее протона
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

