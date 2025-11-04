  • Новость часаОрбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    США разрешили сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Путин раскрыл характеристики «Буревестника» и «Посейдона»
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Названы потери окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    Путин рассказал о действиях разведки НАТО при испытании «Буревестника»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    4 ноября 2025, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал выставку «Россия» уникальным по значению событием

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на церемонии награждения за вклад в укрепление единства российской нации подчеркнул особую значимость и масштаб выставки-форума «Россия», отметив ее вклад в единство страны.

    Путин на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации, передает ТАСС, заявил о выдающейся роли выставки-форума «Россия». Глава государства отметил, что форум стал уникальным благодаря масштабу и значимости, продемонстрировав миллионам россиян широту талантов и достижений страны.

    «Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов – Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка «Россия». Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», – заявил Путин.

    По его словам, для сохранения наследия выставки в Москве создан Национальный центр «Россия». Ранее Наталья Виртуозова занимала пост гендиректора выставки, ныне возглавляет наццентр. Павел Дорошенко работает заместителем гендиректора по выставочной деятельности, а Алексей Жарич – заместителем начальника управления президента по общественным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 06:16 • Новости дня
    Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве, находясь под влиянием телефонных мошенников и не осознавая значения своих действий, сказано в тексте решения суда по иску артистки о возврате жилья.

    В судебном документе указано, что Долина сочла заключенные договоры недействительными, так как подписала их под влиянием заблуждения, передает  ТАСС.

    «Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», – отмечается в решении суда.

    Долина продала квартиру стоимостью почти 112 млн рублей матери-одиночке 34-летней Полине Лурье, действуя под влиянием телефонных мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована, сообщил знакомый с делом источник агентства.

    Согласно Гражданскому кодексу России, сделка может быть признана судом недействительной, если заключается гражданином, который в момент ее совершения не осознавал значения своих поступков или не мог руководить ними.

    При этом потерпевшая сторона обязана возместить убытки другой стороне, если та не знала о заблуждении, однако данных о возмещении ущерба со стороны Долиной в деле не содержится.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило  расследование дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье  расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    4 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем

    Экономист Лизан: Пересмотр таможенных правил увеличит товарооборот России и Китая

    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    4 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Песков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будут собирать с помощью искусственного интеллекта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта. Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», – сказал он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Путин в прямом эфире подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Песков в сентябре сообщал, что прямая линия с Путиным планируется на декабрь 2025 года. Как он уточнял в начале ноябре, подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом.


    4 ноября 2025, 18:26 • Новости дня
    Путин рассказал о большом числе преданных друзей России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в День народного единства на церемонии награждения подчеркнул наличие у России преданных друзей и выразил признательность зарубежным партнерам.

    Путин во время церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации заявил, что у страны «немало преданных друзей», передает РИА «Новости». Глава государства поздравил участников с Днем народного единства и отметил присутствие на церемонии ярких представителей интеллектуальных, творческих и деловых кругов разных государств.

    Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами. По его словам, власти страны признательны всем, кто считает Россию надежным партнером и выступает за расширение многоплановых связей, а также культурный обмен.

    Президент еще раз выразил благодарность всем, кто видит в России надежного партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО на испытаниях «Буревестника»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» в зоне проведения работ 21 октября постоянно находился разведывательный корабль НАТО.

    Разведывательный корабль НАТО все время находился в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник», о чем сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что зарубежные специалисты смогли лично убедиться в испытаниях, так как корабль НАТО находился в зоне и во время проведения испытаний 21 октября.

    Также российский лидер отметил, что Россия не препятствовала деятельности корабля альянса. По словам Путина, «мы не мешали его работе. Пусть посмотрят». Эти заявления он сделал в ходе церемонии награждения разработчиков ракетных комплексов «Буревестник» и «Посейдон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность проведения призыва на срочную военную службу в течение всего календарного года.

    Согласно новым правилам, медицинские осмотры, профессиональный психологический отбор, а также заседания призывных комиссий смогут проходить непрерывно в течение года, передает ТАСС.

    Однако фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для некоторых категорий граждан установлены свои сроки: сельчане, занятые полевыми работами, будут направляться на службу с 15 октября по 31 декабря, а педагоги – с 1 мая по 15 июля. Жители отдельных районов Крайнего Севера смогут отправляться с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря.

    Закон также регулирует электронные повестки: теперь срок явки в военкомат по такой повестке не сможет превышать 30 дней с момента ее появления в реестре. Призывная комиссия получит права принимать решения по отсрочке или освобождению от службы без личного присутствия призывника. Военкоматы смогут выдавать выписки из реестра учета в бумажном и электронном виде.

    В пояснительной записке отмечается, что эти изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Обновленные нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.

    28 октября в ходе третьего и окончательного чтения в Государственной думе приняли закон, позволяющий проводить призыв на срочную службу весь календарный год.

    4 ноября 2025, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве «Буревестника» над всеми ракетными системами

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков комплексов «Буревестник» и «Посейдон» сообщил об уникальных характеристиках подводного аппарата, который способен погружаться на глубину до тысячи метров. В то же время «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы.

    Скорость подводного беспилотного аппарата «Посейдон» существенно превосходит ходовые качества всех современных надводных кораблей, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для достижения таких результатов создателям комплекса пришлось использовать уникальные материалы и инженерные решения, благодаря которым аппарат способен погружаться на глубину до 1 тыс. метров. «Что касается скоростей, так они кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей», – заявил глава государства.

    В свою очередь «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы: «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

    «Особо отмечу уникальный режим мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты. Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки. На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что разработка и испытания новых систем вооружения, включая «Посейдон» и «Буревестник», позволяют России не только обеспечивать стратегическое преимущество, но и создавать задел на будущее.

    По словам президента, все планы по развитию передовых систем вооружения и модернизации российского оборонно-промышленного комплекса выполняются. «Все наши планы по созданию перспективных систем вооружения, по развитию оборонно-промышленного комплекса, по обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружением выполняются», – подчеркнул Путин.

    Глава государства также отметил значимость технологических достижений, достигнутых при создании новых видов вооружения, объяснив, что новые материалы и технологические решения найдут применение не только в военной, но и в гражданской сфере. Президент уточнил, что эти наработки будут использоваться, в частности, при создании энергетических установок для арктической зоны, освоении космоса, а также при строительстве специальных транспортных кораблей и перспективной станции на Луне.

    В дополнение к этим заявлениям Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он выразил уверенность, что новые принципы и алгоритмы работы комплекса «Посейдон» станут толчком к совершенствованию других российских беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    4 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле.

    Путин наградил коллективы, создававшие стратегическую ракету «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости». Он подчеркнул особое значение этих разработок для страны, заявив: «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине».

    Глава государства отдельно отметил вклады десятков тысяч инженеров, ученых и рабочих, благодаря усилиям которых были созданы данные комплексы. Путин сообщил, что «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы. В ходе мероприятия президент подчеркнул: «Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа».

    По словам Путина, разработки «Буревестника» и «Посейдона» усилили оборонный потенциал России и закрепили ее статус среди мировых военных держав. В ответ на благодарность президент также выразил уверенность, что отечественная наука и промышленность продолжат двигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 07:10 • Новости дня
    Стоматолог Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда
    Стоматолог Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда
    @ Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Современная стоматология предлагает эффективные методы осветления эмали, однако выбор подходящего способа зависит от состояния зубов и противопоказаний, рассказал врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян.

    По словам врача, различают кабинетное, домашнее и профессиональное отбеливание. В первом случае используется специальный гель и лампа под контролем врача после осмотра, учитывая противопоказания. Домашнее отбеливание предполагает индивидуальные каппы с низкой концентрацией перекиси и обеспечивает более плавный эффект без стресса для зубов.

    Часто комбинация профессиональной чистки и домашнего отбеливания, по словам Давидяна, дает наиболее естественный результат. Иногда бывает достаточно только чистки – удаляются налет, камень, пигменты, и натуральный цвет зубов становится ярче на один-два тона без применения отбеливающих составов, рассказал он в эфире радио Sputnik.

    Стоматолог подчеркнул, что существуют ситуации, когда отбеливание противопоказано: кариес, трещины на эмали, болезни десен, истонченная или чувствительная эмаль, период беременности или лактации. В подобных случаях Давидян советует отдавать приоритет здоровью зубов.

    Чтобы эффект процедуры сохранялся дольше, он рекомендует дважды в год делать профессиональную гигиену полости рта, использовать щетку, выбранную с помощью специалиста, мягкие пасты с низким индексом абразивности (RDA до 70), а после употребления красящих продуктов полоскать рот водой.

    Давидян подчеркивает: «Самый красивый цвет – естественный, гармоничный, тот, что подходит именно вам».

    Категорически не рекомендуется использовать народные способы отбеливания, такие как сода и лимон, отметил специалист. Сода механически повреждает эмаль, оставляя микротрещины, а кислота лимона вымывает минералы, что приводит к повышенной чувствительности, потемнению и разрушению эмали. После подобных попыток пациенты нередко обращаются к врачу уже с серьезными проблемами, резюмировал Давидян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоматолог Барсегян назвал основную причину  потери зубов во взрослом возрасте. Стоматолог Лабухин назвал продукты,  укрепляющие зубную эмаль. Стоматолог Назилина назвала влияющие на цвет эмали зубов продукты.

    4 ноября 2025, 04:58 • Новости дня
    Дмитриев порадовался решению Мерца против «убийственной иммиграции»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил одобрение решением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

    «Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и предпринимать какие-то действия. Надеюсь, он последует и другим советам», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Напомним, ранее в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у сирийских беженцев нет причин прятаться в Германии – война в Сирии кончилась, пора возвращаться домой и восстанавливать страну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    4 ноября 2025, 00:15 • Новости дня
    Силы ПВО за три вечерних часа сбили 26 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны в Telegram-канале, силы ПВО за три вечерних часа в понедельник сбили 26 дронов ВСУ над четырьмя регионами России.

    «Третьего ноября текущего года с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 13 БПЛА было уничтожено над Волгоградской областью, семь – над Ростовской, по три беспилотника сбили над территорией Белгородской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение шести часов в понедельник дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.


    4 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    Нарышкин указал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в связи с 80-летием атомной отрасли страны указал на мероприятии Росатома на два проекта, которые вызывают трепет и восторг во всем мире и о котором мир узнал не так давно.

    «Осознаем масштаб и значимость решаемых вами задач как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

    Кроме того, 31 октября, в Росатоме Нарышкин передал генеральному директору  Алексею Лихачеву рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника». Шойгу заявил, что тем, кто не верил президенту России Владимиру Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».

