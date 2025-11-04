Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Путин наградил коллективы, создававшие стратегическую ракету «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», передает РИА «Новости». Он подчеркнул особое значение этих разработок для страны, заявив: «Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем людей, которые показали пример такого достойного служения Родине».

Глава государства отдельно отметил вклады десятков тысяч инженеров, ученых и рабочих, благодаря усилиям которых были созданы данные комплексы. Путин сообщил, что «Буревестник» по дальности полета превзошел все известные в мире ракетные системы. В ходе мероприятия президент подчеркнул: «Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа».

По словам Путина, разработки «Буревестника» и «Посейдона» усилили оборонный потенциал России и закрепили ее статус среди мировых военных держав. В ответ на благодарность президент также выразил уверенность, что отечественная наука и промышленность продолжат двигаться вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.