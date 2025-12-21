Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.3 комментария
Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге
В Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором планируется подписание Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
Президент России Владимир Путин в Петербурге открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости». Мероприятие началось в узком составе, а затем продолжится с расширенным кругом участников.
Повестка встречи включает обсуждение ключевых вопросов функционирования Евразийского экономического союза. Лидеры государств ЕАЭС планируют определить дальнейшие пути интеграции, рассмотреть развитие единого рынка союза, а также утвердить важные документы и решения.
Особое внимание на заседании уделят подписанию Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, что может открыть новые торговые возможности для сторон. Участники намерены наметить новые шаги по активизации сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что 22 декабря в Петербурге запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ.