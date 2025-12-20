Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Кремль анонсировал встречу лидеров СНГ в Петербурге
В Санкт-Петербурге 22 декабря запланирована традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ, сообщила пресс-служба Кремля.
Традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ пройдет в Петербурге 22 декабря по инициативе президента России Владимира Путина, передает пресс-служба Кремля. Помимо общего заседания, президент проведет двусторонние переговоры с отдельными лидерами стран СНГ, добавили в пресс-службе.
Параллельно 21–22 декабря в Петербурге Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке форума будут рассмотрены главные вопросы деятельности ЕАЭС, определение направлений интеграции и развития общего рынка Союза. Планируется принятие ряда ключевых документов и подписание соглашения о свободной торговле с Индонезией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону о планах по проведению насыщенной культурной программы на неформальном саммите СНГ в Петербурге.
До этого главы России и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества, акцентируя внимание на энергетике и подготовке к встрече в Петербурге.
Напомним, что российский лидер анонсировал проведение предновогоднего саммита СНГ в Петербурге еще 12 ноября на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.