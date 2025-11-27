  • Новость часа«Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту
    Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 13:32 • Новости дня

    Путин пообещал Рахмону интересную культурную программу на саммите СНГ в Петербурге

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал главе Таджикистана Эмомали Рахмону о подготовке насыщенной культурной программы, приуроченной к неформальному саммиту СНГ в Петербурге 21 декабря.

    Президент России Владимир Путин пообещал интересную культурную и историческую программу коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону на неформальном саммите СНГ, который состоится 21 декабря в Петербурге, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Мы вас ждем 21 декабря, я уверен, что эта встреча будет приятной и полезной, и содержательной. И хорошую сделаем программу, вы увидите, связанную с каждой из республик». Российский лидер добавил, что во всех республиках сохранилось многое из советского времени, представляющее культурную и историческую ценность.

    Рахмон выразил благодарность за подарок – книгу «Таджики», врученную в октябре, назвав ее «самым ценным подарком». Путин подчеркнул, что на будущей встрече подберет еще что-то интересное для таджикского президента.

    Эмомали Рахмон подтвердил, что с удовольствием принял приглашение на саммит в Петербурге, назвав ежегодные декабрьские неформальные встречи лидеров СНГ доброй традицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе с участием президента России Владимира Путина.

    Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры, где отметили тесное взаимодействие спецслужб двух стран в сфере региональной безопасности.

    Эмомали Рахмон заявил, что товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2025 году вырос почти на 20%.

    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    26 ноября 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков объяснил «севший» голос Путина

    Песков назвал обычным делом «чуть севший» голос Путина

    Песков объяснил «севший» голос Путина
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом чуть-чуть севший голос у Владимира Путина, что заметили во время выступления в Бишкеке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительным изменение голоса Владимира Путина, передает ТАСС.

    По его словам, такое явление встречается и не вызывает опасений.

    Песков пояснил: «Голос чуть-чуть севший, это бывает». Информация прозвучала после выступления Путина в Бишкеке, где данный момент был заметен.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    Член СПЧ Кирилл Кабанов: Русская культура и язык получили новый статус в Стратегии нацполитики

    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    25 ноября 2025, 23:30 • Новости дня
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. «Постановляю: утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», – приводит РИА «Новости» текст указа.

    Стратегия направлена на координацию работы федеральных, региональных и муниципальных органов власти в вопросах нацполитики, а также на развитие сотрудничества с гражданским обществом.

    Отмечается, что современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное.

    Стратегия состоит из 61 пункта, сгруппированных в шесть разделов, и определяет основы межнациональных отношений, приоритеты и цели государственной политики в этой сфере, передает ТАСС.

    В частности, один из разделов посвящен обзору состояния межнациональных и межэтнических отношений в России, а другие касаются задач, принципов, а также особенностей реализации государственной национальной политики в различных регионах страны.

    В стратегии отмечается, что выполнение поставленных задач направлено на укрепление государственного единства, обеспечение внутренней стабильности и гармоничного развития народов России.

    Стратегия должна способствовать сохранению исторического единства, территориальной целостности, а также процветанию и развитию многонационального народа России, что рассматривается как основа самобытного государства-цивилизации.

    Отмечается, что воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности, вызвало патриотический подъем. Подчеркивается, что реализация национальной политики России в 2012 – 2025 годах позволила обеспечить политическую и социальную стабильность, укрепить единство народа. Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Путин на заседании совета по межнациональным отношениям поручил как можно скорее подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период 2026–2036 годов. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о проекте стратегии государственной национальной политики.

    25 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    Лавров: Президент Путин очень честный человек

    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    25 ноября 2025, 16:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом

    Путин начал визит в Киргизию

    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин начал трехдневный государственный визит в Киргизию, где его лично встретил Садыр Жапаров, а в программе – переговоры и участие в заседании ОДКБ.

    Путин прибыл в Бишкек с государственным визитом, передает ТАСС. В аэропорту Манас российского лидера приветствовал президент Киргизии Садыр Жапаров, торжественная встреча сопровождалась подъемом государственных флагов и построением почетного караула.

    Программа визита начнется с мемориальной церемонии – Путин и Жапаров возложат венки к Вечному огню на площади Победы, после чего главы государств отправятся на неформальный ужин. На следующий день запланированы протокольные мероприятия и российско-киргизские переговоры.

    У Путина также состоится отдельная двусторонняя встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Завершится визит 27 ноября участием Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и традиционным общением с журналистами кремлевского пула.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что государственный визит Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.

    26 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Киргизию сыграл на одном из национальных киргизских музыкальных инструментов.

    Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Накануне Путин находится в Киргизии с государственным визитом. В среду он встретился в Бишкеке с белорусским лидером Александром Лукашенко.

    27 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    Путин предложил странам ОДКБ вооружиться российским оружием
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предлагает странам – участникам ОДКБ начать масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники, прошедшей испытания в реальных боевых условиях, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия предлагает Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) масштабную программу оснащения коллективных сил современными вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях, передает ТАСС.

    Эту инициативу озвучил президент Владимир Путин на саммите объединения, отметив, что Москва сосредоточит свои усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

    «Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами», – подчеркнул глава государства. По его словам, предлагается запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современной военной техникой.

    Кроме того, во время председательства Москвы в ОДКБ в 2026 году планируется приступить к совместной подготовке новой антитеррористической стратегии. Путин отметил, что Россия вместе с партнерами продолжит работу по выявлению и ликвидации международных террористических группировок, а также по пресечению каналов их финансирования.

    Особое внимание, по мнению Путина, требует развитие авиационных сил и системы противовоздушной обороны ОДКБ. Президент подчеркнул важность совершенствования этих направлений для повышения общей безопасности стран-участниц организации.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в 2026 году международный экспертный форум по вопросам архитектуры равной и неделимой безопасности Евразии.

    Саммит ОДКБ проходит под председательством Киргизии с участием президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Белоруссии.

    24 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию

    Ушаков: Путин в Киргизии примет участие в саммите ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, поездка пройдет по приглашению киргизского лидера Садыра Жапарова и продлится два дня, передает ТАСС.

    «Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», – отметил он.

    Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности намечена на 27 ноября и состоится в Бишкеке, уточнил Ушаков.

    Напомним, Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября.

    26 ноября 2025, 09:05 • Новости дня
    NYP: Ермак тяжело отреагировал на слова Трампа о встрече с Путиным и Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак тяжело воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Заявление Трампа появилось, пока Ермак давал интервью изданию, в этот момент он говорил о надежде на подписание американо-украинского плана между Трампом и Зеленским, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    «Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью. Когда его попросили отреагировать, Ермак попросил связаться с ним через 24 часа, чтобы он мог оценить новую действительность», – говорится в публикации.

    Также глава офиса Зеленского заявил, что Трамп может быстро изменить свою позицию в отношении урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Трамп заявлял, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может пройти после окончательного согласования соглашения о завершении боевых действий на Украине.

    Также Трамп констатировал, что на Украине фронт «движется только в одном направлении», а киевский режим не способен удерживать территорию под контролем.

    27 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    Началось заседание совета ОДКБ в узком составе с участием Путина
    @ Акбар Акжигитов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Бишкеке стартовала сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, на которой присутствует президент России Владимир Путин.

    В Бишкеке началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе с участием президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Мероприятие проходит в столице Киргизии.

    Юрий Ушаков, помощник российского лидера, ранее отметил, что Владимир Путин намерен подробно рассказать коллегам о приоритетах председательства России в ОДКБ.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке для переговоров.

    До этого в среду Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры в зале «Чеч добот» резиденции «Ынтымак ордо».

    В Бишкеке президент России также провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    24 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна, сообщила пресс-служба Кремля.

    В телеграмме родным и близким президента, опубликованной на сайте Кремля, говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна».

    Путин отметил, что Симонян был яркой, неординарной личностью, полностью преданной своему делу, и остался настоящей легендой как отечественного, так и мирового футбола. Он особо подчеркнул, что уважение к Симоняну проявляли не только болельщики, но и товарищи по «Спартаку» и сборной, а также соперники на поле.

    Президент добавил, что память о Симоняне навсегда сохранится среди его родных, друзей, учеников и всех почитателей футбола в России.

    Никита Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет.

    24 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин обратил внимание на износ школ и детсадов в Мурманской области

    Путин: Более 70% школ и детсадов в Мурманской области требуют капремонта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратил внимание на критическую ситуацию с состоянием школ и детских садов региона.

    «Андрей Владимирович, поскольку вы затронули вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания: все, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?» – отметил Путин, передает ТАСС.

    Чибис сообщил президенту, что региональные власти активно работают над решением этой проблемы. По его словам, за последние несколько лет было построено восемь новых детских садов, благодаря чему очередь в такие учреждения полностью ликвидирована. В 2024 году открылась современная школа в Мурманске, первая с советского времени, где внедрены новые образовательные технологии и развита профориентация по направлениям, связанным с Арктикой, отметил губернатор.

    Путин обратил внимание на то, что новые инициативы вызывают интерес у школьников. Кроме того, Чибис рассказал президенту о плохом состоянии детской больницы в Мурманске. Он пояснил, что большинство корпусов больницы были переоборудованы из общежитий еще в советское время, и попросил поддержки для строительства нового медицинского объекта.

    Губернатор подчеркнул, что строительный проект уже имеет территорию и техническое решение, и важно, чтобы он получил федеральное финансирование в 2027 году.

    Напомним, Путин в понедельник встретился с Чибисом в Кремле. Глава государства и губернатор обсудили перспективы газификации Мурманской области.

    25 ноября 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным, а Дрисколлу – с украинцами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о направлении своего спецпосланника Стива Уиткоффа на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москву для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Также Трамп сообщил, что в это же время министр армии США Дэн Дрисколл проведет «встречу с украинцами», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство американским планом и потребовали внести изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия, на которые Украина не согласится. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить план с Трампом, но настоял на присутствии представителей Европы.


