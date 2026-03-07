Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?11 комментариев
Израиль нанес удар по главному военному университету иранского КСИР
ЦАХАЛ задействовал 80 самолетов для удара по университету имама Хусейна
Авиация еврейского государства поразила инфраструктуру Университета имени имама Хусейна в ходе массированного налета на иранские военные объекты.
Армия обороны Израиля отчиталась о завершении волны ударов по иранской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
В масштабной воздушной операции было задействовано около 80 самолетов израильских ВВС.
«В рамках этих ударов ЦАХАЛ нанес удары по ряду военных объектов… включая: главный университет Корпуса стражей исламской революции, Университет имени имама Хусейна», – говорится в официальном сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли авиаудары по жилым кварталам Тегерана и району местного университета.
Между тем иранские военные заявили о поражении гиперзвуковой ракетой целей в здании Минобороны Израиля.