    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня

    Песков объяснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на газ в Европе достигли 700 долл. за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС туда, где больше платят, заявил Владимир Путин. Он отметил, что европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности, поэтому России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что основные поставщики газа, такие как Алжир, Соединенные Штаты, Норвегия и Россия, не сокращали объемы экспорта, однако цены на газ в Европе уже достигли 700 долларов за тысячу кубометров. «Появились клиенты, которые готовы приобретать тот же природный газ по более высоким ценам, в данном случае из-за событий на Ближнем Востоке, из-за перекрытия Ормузского пролива и так далее», – подчеркнул Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Он добавил, что американские компании могут начать переориентироваться на более прибыльные рынки вне Европы, что связано исключительно с бизнес-интересами, а не политикой. Путин также отметил, что ситуация на европейском рынке – результат многолетней ошибочной политики европейских властей.

    Президент также напомнил, что Европа планирует ввести новые ограничения на закупку российского газа уже через месяц, а к 2027 году – запретить поставки полностью. 

    «В этой связи я вот о чем думаю. Все равно они, как сейчас сказали, планируют через месяц, 24-го последний день, с 25-го ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год, в 2027 году, еще дальнейшие ограничения вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки, и, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются и там закрепиться», – заявил Путин.

    «Здесь тоже нет, хочу, чтобы было понятно, никакой политической подоплеки. Но если нам все равно через месяц закроют или через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда и в те страны, которые являются надежными партнерами и там закрепляться. Но это не решение. Это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», – добавил президент.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее власти Приднестровья приняли решение жестко ограничить потребление природного газа для предприятий и теплоэнергетики в связи с перебоями поставок.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    4 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    Путин потребовал от МВД жестко пресекать русофобию и ксенофобию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии и религиозной вражды.

    По его словам, важно не только реагировать на подобные инциденты, но и активно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в российском обществе, передает ТАСС.

    «Задача МВД – жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, в нашем обществе», – подчеркнул Путин на заседании коллегии МВД.

    Ранее Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    4 марта 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин назвал некомплект кадров серьезной проблемой МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    На расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин отметил, что ведомство по-прежнему сталкивается с серьезным некомплектом сотрудников.

    Президент России Владимир Путин заявил, что существенный некомплект личного состава остается одной из главных проблем Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости». Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии МВД, отметив, что вопрос укомплектованности кадров по-прежнему требует пристального внимания руководства ведомства и государства.

    Путин подчеркнул, что на сегодняшний день уже принят целый ряд решений, касающихся комплектования МВД. По словам президента, эти меры будут гарантированно исполнены, начиная с текущего года, особенно в части повышения уровня материального и социального обеспечения сотрудников министерства.

    Глава государства также выразил уверенность, что несмотря на существующие сложности, сотрудники МВД и впредь будут ответственно выполнять свои служебные обязанности. «Уверен, что сотрудники МВД будут и впредь ответственно нести службу. Рассчитываю на ваш профессионализм, преданность долгу и желаю вам новых успехов», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов спецоперации на Украине в ряды ведомства.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет 40%.

    Президент России также подчеркнул важность совершенствования деловой среды и повышения привлекательности отечественной юрисдикции.

    4 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин призвал ускорить выплаты пострадавшим от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активизации процесса возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

    На расширенном заседании коллегии МВД России глава государства отметил, что вопрос компенсации особенно остро стоит для людей, утративших сбережения и оказавшихся в долговой зависимости, передает ТАСС.

    «Важно активизировать возмещение ущерба потерпевшим. Для людей, потерявших накопления, попавших в долговую зависимость, это очень чувствительный, острый вопрос», – сказал он.

    Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что сумма потерь от действий кибермошенников в стране за 2025 год превысила 195 млрд рублей, жертвам удалось вернуть лишь небольшую долю похищенного.

    Сообщалось, что в России выявили более 244 тыс. случаев кибермошенничества через мессенджеры.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    4 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Путин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, что необходимо оперативно реагировать на возможный рост преступности среди несовершеннолетних в России.

    «Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что как показывает практика, молодежь нередко целенаправленно втягивают в преступную деятельность.

    «Вербуют в криминальную среду. Почти половина – 45% подростков – совершили противоправные деяния в групповых формах соучастия», – указал он.

    Также президент ранее на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости жестко пресекать действия, направленные на разжигание русофобии и попытки раскола общества.

    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    4 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.

    По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.

    Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

    4 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

