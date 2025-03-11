Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.11 комментариев
Минтранс предложил квалифицировать пользователей электросамокатов как водителей
Минтранс предложил ужесточить ПДД для электросамокатов и других СИМ
Минтранс подготовил проект, который классифицирует пользователей СИМ как водителей транспорта, вводя новые правила и запреты, включая ограничение скорости до 10 км/ч при сближении с пешеходами.
Министерство транспорта России представило проект изменений в Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как электросамокаты. Как передает РИА «Новости», Минтранс РФ предложил классифицировать пользователей СИМ как водителей транспортных средств, что накладывает на них обязанности и ответственность, аналогичные другим водителям.
Популярность электросамокатов и других СИМ в городах вызвала необходимость их безопасной интеграции в городскую среду. Министерство подчеркнуло, что изменения в ПДД направлены на обеспечение безопасности как пользователей этих средств, так и пешеходов.
В предложениях также указано на необходимость четкого разграничения между СИМ, велосипедами и мопедами, и введение запрета на езду более одного человека на СИМ, независимо от его конструкции. Одной из ключевых мер станет ограничение скорости СИМ до 10 км/ч вблизи пешеходов.
Дополнительно, движение СИМ будет строго регулироваться в местах с потенциальной опасностью для пешеходов, таких как арки и углы зданий. Минтранс также предлагает запретить требовать от пешеходов уступать дорогу СИМ, включая использование звуковых сигналов для привлечения внимания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве введены новые правила аренды электросамокатов, чтобы повысить безопасность дорожного движения. В Совете Федерации заявили о том, что власти России работают над вопросом государственной регистрации электросамокатов, чтобы упорядочить их использование. Минтранс сообщил о планах запретить детям использовать электросамокаты, чтобы защитить их от возможных опасностей.