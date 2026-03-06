Украинского блогера Приходько заочно осудили в России за призывы к убийству россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Второй Западный окружной военный суд назначил Приходько шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Его признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».

Следствие установило, что в июле 2024 года фигурант, находясь за границей, опубликовал в мессенджере три сообщения. Тексты содержали призывы к терроризму и были открыты для просмотра всем пользователям.

Дополнительно мужчине на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и каналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил жителю Омской области восемь с половиной лет колонии за призывы к терактам. Проживающего за границей блогера из Бурятии заочно приговорили к шести годам лишения свободы за публикацию видеоролика террористического характера.