Украинского блогера Приходько заочно осудили в России за призывы к убийству россиян
Суд вынес заочный приговор блогеру Назару Приходько, гражданину Украины, который через мессенджеры побуждал аудиторию к совершению террористических актов на российской территории, сообщили в прокуратуре Москвы.
Второй Западный окружной военный суд назначил Приходько шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Его признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет».
Следствие установило, что в июле 2024 года фигурант, находясь за границей, опубликовал в мессенджере три сообщения. Тексты содержали призывы к терроризму и были открыты для просмотра всем пользователям.
Дополнительно мужчине на четыре года запретили заниматься администрированием сайтов и каналов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил жителю Омской области восемь с половиной лет колонии за призывы к терактам. Проживающего за границей блогера из Бурятии заочно приговорили к шести годам лишения свободы за публикацию видеоролика террористического характера.