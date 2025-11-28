Жителя Омской области осудили за призывы к терактам и помощь ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Осужденный был несовершеннолетним и находился за рубежом в августе 2022 года, когда написал в интернет-сообществе комментарий с призывом к терактам и критикой российского руководства, а также спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение инстанции.

С декабря 2022 по декабрь 2023 годов молодой человек неоднократно переводил денежные средства организациям, поддерживающим ВСУ, что квалифицировано как государственная измена.

Суд отметил, что осужденный по совокупности преступлений получил наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Также осужденному запрещено публиковать обращения и другие материалы в интернете на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

