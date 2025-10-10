Удары по объектам сборки БПЛА ВСУ нанесены в Полтавской и Запорожской областях

Tекст: Мария Иванова

По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был нанесен по Кременчугскому автосборочному заводу в Полтавской области, где ВСУ развернули производство беспилотников.

«Есть прилеты... по Кременчугскому автосборочному заводу, где было развернуто производство БПЛА», – сообщил Лебедев.

Также по информации Лебедева, на подконтрольной ВСУ части Запорожской области уничтожен цех по сборке БПЛА, передает РИА «Новости». В настоящее время более 70% Запорожской области находится под контролем России, однако областной центр и прилегающие территории удерживаются украинскими войсками.

Запорожская область стала частью России по итогам референдума осенью 2022 года. Киев не признает эти результаты и продолжает обстрел территории региона.

С октября 2022 года ВС России наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Это происходит после теракта на Крымском мосту, за которым, по версии российских властей, стояли украинские спецслужбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные объекты.

Ранее в пятницу подполье сообщало, что под Черниговом нанесен удар по военной технике ВСУ.

Накануне в порту Ильичевск Одесской области в результате взрывов были уничтожены склад с боекомплектом и иностранный специалист, сопровождавший военный груз.