Путин перечислил ключевые отрасли взаимодействия России и Китая

Путин: Россия и КНР взаимодействуют в металлургии, биотехнологиях и фармацевтике
Президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров перечислил основные сферы взаимодействия Москвы и Пекина.
По словам главы государства, страны активно сотрудничают в энергетике, развивают промышленную кооперацию, а также внедряют передовые технологии и инновации, передает РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул успешное налаживание выпуска автомобилей китайских марок в Москве и нескольких регионах страны.
«Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях», – заявил Путин.
Ранее Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.
По итогам двусторонних переговоров Россия и Китай заключили масштабный пакет документов для углубления экономической кооперации.