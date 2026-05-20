Россия и Китай призвали придерживаться принципов открытости мира
Москва и Пекин выступили за открытость международных отношений и недопустимость обеспечения безопасности одних государств за счет других.
Россия и Китай призывают международное сообщество придерживаться принципов открытого мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества. Соответствующая совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа опубликована на сайте Кремля.
«Стороны обязуются и призывают международное сообщество придерживаться в отношениях между собой открытости мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества», – отмечается в тексте документа.
В декларации подчеркивается, что в условиях растущих рисков и вызовов для человечества необходимо формировать более сплоченное международное сообщество. При этом безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого, сказано в заявлении.
Москва и Пекин выступили против использования прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.