SCMP рассказала о беспрецедентной дружбе Путина и Си Цзиньпина

Ольга Иванова

Отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным выделяются на фоне других мировых лидеров исключительной степенью личной близости, пишет гонконгская газета South China Morning Post, передает ТАСС. Материал посвящен двухдневному визиту российского президента в Китай, который пройдет 19–20 мая.

«На протяжении многих лет их взаимоотношения определялись не только саммитами и государственными визитами, но и растущим списком сугубо личных ритуалов, включающих еду, празднование дней рождения, спортивные мероприятия, прогулки на лодке и чаепития на берегу озера», – напомнило издание.

С момента вступления в должность в 2013 году Си Цзиньпин встречался с Путиным более 40 раз, что значительно превышает число его контактов с западными лидерами, уточнила SCMP.

Газета напомнила, что во время саммита АТЭС на Бали в октябре 2013 года, совпавшего с 61-м днем рождения Путина, Си Цзиньпин подарил российскому лидеру торт, и двое руководителей вместе отметили событие.

Одним из заметных эпизодов визита Путина в Китай в июне 2018 года стало его участие в приготовлении традиционных блинчиков, обернутых вокруг жареных палочек из теста.

Тогда же Путин сделал баоцзы – паровые булочки с начинкой, 3D-копию которых, по данным SCMP, решила сохранить в своей корпоративной коллекции китайская ресторанная группа Go Believe.

В публикации говорится, что в сентябре 2018 года лидеры в России снова демонстрировали кулинарные навыки, надевая синие фартуки, жаря блины, украшая их икрой и запивая рюмками водки.

Издание также напомнило, что Си Цзиньпин вручил Путину первый орден Дружбы КНР и назвал его «добрым и давним другом китайского народа».

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина российский лидер посетит Китай с официальным визитом, приуроченным к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.