Путин призвал стимулировать спрос на редкоземельные металлы внутри России

Путин призвал стимулировать внутренний спрос на редкоземельные металлы

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин заявил о необходимости стимулирования спроса на редкоземельные металлы внутри страны во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

Он отметил, что важно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов, а также их последующей обработки.

«Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И, конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент поручил правительству России утвердить стратегию развития редкоземельной индустрии не позднее ноября текущего года.

Путин напомнил, что полгода назад уже была достигнута договоренность по долгосрочному плану в этой сфере, и теперь важно завершить подготовку всех необходимых документов.

Во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

В программе форума на пленарное заседание с участием Путина заложено не менее двух часов. Президент сделает тему экономического развития Дальнего Востока главной в своем выступлении на пленарной сессии.