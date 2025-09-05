Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина
Во Владивостоке стартовало главное событие Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.
Пленарное заседание десятого Восточного экономического форума стартовало во Владивостоке с участием президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
В этом году на мероприятии также присутствуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Владимир Путин традиционно выступает на пленарной сессии форума, которая является центральным событием ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета.
В 2025 году главной темой форума выбрано «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.
Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.