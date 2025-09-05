Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Пленарное заседание десятого Восточного экономического форума стартовало во Владивостоке с участием президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

В этом году на мероприятии также присутствуют премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Владимир Путин традиционно выступает на пленарной сессии форума, которая является центральным событием ВЭФ. Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета.

В 2025 году главной темой форума выбрано «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.