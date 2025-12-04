Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Путин в интервью индийским СМИ затронул темы Бога и вечной жизни
Российский президент считает, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь, хотя бессмертие, по его словам, невозможно.
Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен, передает ТАСС. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Все имеет конец, только Бог вечен».
Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел пример Индии, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.
Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о важности потребления рыбы для увеличения средней продолжительности жизни на примере других стран.