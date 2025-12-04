Путин в интервью индийским СМИ затронул темы Бога и вечной жизни

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today заявил, что понятие бессмертия недостижимо для человека и только Бог вечен, передает ТАСС. В ответ на вопрос о реальности вечной жизни Путин отметил: «Все имеет конец, только Бог вечен».

Глава государства также выразил уверенность в перспективах увеличения средней продолжительности жизни людей. Путин привел пример Индии, где за последние десятилетия этот показатель значительно вырос благодаря прогрессу в медицине и повышению качества здравоохранения.

Он добавил, что использование искусственного интеллекта и генной инженерии в медицине может оказать колоссальное влияние на здоровье и долголетие человечества. Однако, по словам Путина, несмотря на достижения науки, у всего есть свой конец.

