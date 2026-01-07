Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ около Кияницы, Кондратовки и Храповщины Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Варваровки, Волчанских Хуторов, Покаляного, Рясного и Терновой.

При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, шведскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Благодатовкой, Грушевкой, Нечволодовкой Харьковской области, Пришибом, Татьяновкой и Яцковкой Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и пять складов боеприпасов.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Никифоровки, Николаевки, Резниковки, Славянска и Степановки ДНР.

Противник потерял свыше 190 военнослужащих, семь бронемашин и четыре артиллерийских орудия, включая немецкую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. Уничтожены станция РЭБ и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Верхней Терсы, Горького, Жовтневого, Зализничного, Зеленого и Риздвянки Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и пусковую установку ЗРК «Бук-М1».

Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Кирово, Орехова Запорожской области, Львово и Никольского Херсонской области.

Уничтожены до 45 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Минобороны также сообщало, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, при этом потери противника составили более 425 военнослужащих.