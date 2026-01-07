  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Макрон заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    15 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    7 января 2026, 12:34

    Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1280 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские военные подразделения на разных направлениях СВО за сутки потеряли более 1280 человек, а также значительное количество техники и складов.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ около Кияницы, Кондратовки и Храповщины Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Варваровки, Волчанских Хуторов, Покаляного, Рясного и Терновой.

    При этом ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, шведскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Благодатовкой, Грушевкой, Нечволодовкой Харьковской области, Пришибом, Татьяновкой и Яцковкой Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и пять складов боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Никифоровки, Николаевки, Резниковки, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник потерял свыше 190 военнослужащих, семь бронемашин и четыре артиллерийских орудия, включая немецкую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. Уничтожены станция РЭБ и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Верхней Терсы, Горького, Жовтневого, Зализничного, Зеленого и Риздвянки Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и пусковую установку ЗРК «Бук-М1».

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Кирово, Орехова Запорожской области, Львово и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены до 45 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Минобороны также сообщало, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, при этом потери противника составили более 425 военнослужащих.

    6 января 2026, 16:45
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал бригадного генерала СБУ Дениса Килимника организатором наиболее значимых ударов по России.

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.

    «Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.

    В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

    Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.

    Комментарии (28)
    6 января 2026, 19:42
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    Комментарии (23)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 13:24
    TWZ сообщил о вооружении дронов «Герань» ракетами ПЗРК
    @ Alina Smutko/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские беспилотники «Герань» получили на вооружение переносные зенитные ракетные комплексы, что подтверждают свежие фото с территории Украины, пишет The War Zone.

    Как передает The War Zone, на новых изображениях видно, что один из российских дронов «Герань» с установленной на верхней части ракетой ПЗРК был найден в Черниговской области на Украине. Дрон дополнительно оснащен камерой и радиомодемом для управления.

    На корпусе пусковой трубы читается маркировка «9К333», что указывает на использование более современной ракеты «Верба», хотя ранее сообщалось об установке «Игла-С». Оба комплекса позволяют поражать воздушные цели на дальности до шести километров, при этом «Верба» использует усовершенствованный многоспектральный искатель.

    Модификация дрона предполагает простое крепление ракеты в стандартной пусковой трубе, без необходимости применения дополнительных адаптеров, как в случае с ракетой Р-60. Вес ракеты ПЗРК составляет около 18 кг, что легче Р-60, и меньше сказывается на летных характеристиках дрона.

    По оценкам экспертов, наличие ПЗРК на «Герань» дает возможность атаковать вертолеты и низколетящие самолеты противника, а также затруднить работу украинской авиации по уничтожению дронов. Однако эффективность такого применения ограничена необходимостью визуального захвата цели и запуском ракеты оператором после получения сигнала захвата.

    Издание отмечает, что Россия также модернизировала систему управления этими БПЛА, внедрив режим дистанционного управления оператором и средства передачи сигнала на большие расстояния. Новые технологии позволяют управлять дроном в реальном времени, что расширяет тактические возможности его применения. Пока не зафиксировано ни одного подтвержденного случая применения вооруженной «Герани» против украинских воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска беспилотных систем Минобороны России нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области.

    В 2025 году российское оружие было модернизировано с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Комментарии (6)
    6 января 2026, 22:22
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (17)
    6 января 2026, 14:34
    Российские военные сожгли танк Leopard под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Круглый.

    По его словам, российские военнослужащие из «Южной» группировки уничтожили немецкий танк Leopard под Константиновкой, передает РИА «Новости». Круглый сообщил, что разведывательные дроны обнаружили танк, после чего по цели работали две группы батальона.

    «Расчетом разведывательных дронов был выявлен танк. Работали две группы нашего батальона. Танк поражался несколькими заходами, возгорание произошло после третьего попадания. Удар пришелся в отсек танка, в результате чего бронемашина ВСУ была уничтожена», – рассказал Круглый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Ростех» сообщил, что мины «Земледелия» повредили танки Leopard и боевые машины Bradley. Российские дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ на Украине. Офицер из Бразилии раскритиковал инициативу приобрести танки Leopard для армии своей страны.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 07:47
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Золочевском районе Харьковской области Украины группировка российских войск «Север» уничтожила боевиков ВСУ из подразделений, называющих себя «Мамкина черешня», которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области.

    «В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня». В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои вблизи Волчанска, где по позициям ВСУ активно работают расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а ВКС России наносят удары по тыловым районам противника. ВСУ увеличивают интенсивность применения БПЛА, включая атаки на гражданское население.

    В районе Старицы подразделения «Северян» при поддержке ТОС-1А продвинулись на шести участках фронта на 450 м. В лесу возле Лимана российские штурмовые группы продвинулись на 200 м и закрепились на занятых позициях. В Волчанских Хуторах авиация ВКС уничтожила два пункта дислокации ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее удалось продвинуться еще на 250 м, уничтожив позиции ВСУ ударами авиации и БПЛА «Герань-2».

    На участке фронта в районе Липцов существенных изменений не произошло, расчеты FPV-дронов группы «Север» уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.

    На Сумском направлении «Северяне» наращивают темпы наступления, продвигаясь на девяти участках фронта в Сумском районе и на четырех – в Краснопольском, всего до 750 м. ВСУ не предпринимали активных действий и срочно доукомплектовывают штурмовые подразделения.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и БПЛА работали по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 55 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    Комментарии (7)
    7 января 2026, 03:51
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия адаптировала методы противодействия украинским дронам и выработала более эффективную тактику по борьбе с ними, пишет National Interest.

    По мнению National Interest, ключевым шагом стало создание беспилотного соединения «Рубикон», а также перемещение артиллерии, центров управления и систем ПВО за пределы досягаемости большинства украинских ударных средств. Эти объекты теперь защищены средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно осложнило атаки, передает ТАСС.

    По данным журнала, стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию российских беспилотных технологий, повышению квалификации пехоты в противодействии дронам и совершенствованию ПВО ближнего действия, передает РИА «Новости».

    NI отмечает, что только небольшая часть украинских дронов достигает своих целей, а еще меньшая способна оказать существенное влияние на российские укрепленные или мобильные объекты.

    «Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», – говорится в статье.

    Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения российских БПЛА снизили гибкость украинской армии в изменяющихся условиях. Издание также обращает внимание, что Украина не может быстро восполнять потери в высокотехнологичных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    Комментарии (3)
    7 января 2026, 08:00
    Politico: США не стали подписывать заявление о гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников, Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Соединенные Штаты не подписали итоговое совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже, передает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что хотя участники заседания выступили с оптимистичными заявлениями, это не убедило многих в стабильной поддержке Вашингтоном Украины и Европы.

    Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

    Ранее сообщалось, что США якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 08:35
    Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых украинцев в Европу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевскому режиму необходимо принять меры по снижению трудовой миграции украинцев в страны Евросоюза.

    Мерц призвал Владимира Зеленского активнее бороться с массовым выездом граждан на заработки в страны Евросоюза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Канцлер отметил, что украинское правительство должно обеспечивать молодежь достойной работой на родине, чтобы снизить поток эмиграции.

    Немецкий политик добавил, что вопрос неоднократно обсуждался на встречах в Брюсселе.

    В октябре польские пограничники сообщали, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

    Тогда в Европе начались обсуждения возможности вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    Комментарии (4)
    6 января 2026, 18:38
    Орбан назвал украинские власти гомункулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя планы киевского режима получить 800 млрд долларов, назвал украинское руководство «гомункулом».

    «Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии... Украинский гомункул просит есть», – написал в соцсетях Орбан, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина просит эти средства на 10 лет.

    Политик добавил, что именно по этой причине ЕС собирался отнять у России ее замороженные активы.

    Ранее Орбан заявлял, что от принятых в 2026 решений будет зависеть, наступит ли мир в Европе.

    Он также отмечал, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Комментарии (3)
    6 января 2026, 16:07
    Сальдо: ВСУ ударили по Центру детей и молодежи в Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные ночью нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Ночью ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке, указал Сальдо, передает РИА «Новости».

    Три ударных дрона с зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, два из них сбили с помощью ПВО, они не причинили вреда, один упал на территорию центра.

    «Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал», – заключил губернатор.

    Напомним, подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, решили эвакуировать для лечения в Москву.

    СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака украинских боевиков унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 01:50
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил храм великомученика Георгия Победоносца в Московской области, он поздравил военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении.

    «Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник – Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию», – сказал Путин после богослужения.

    Президент «обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения» и подчеркнул, что дети военнослужащих по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились воинами. Он пожелал всем присутствующим удачи и чтобы «Ангел Хранитель всегда был рядом».

    Глава государства отметил, что радость праздника разделяют представители других конфессий. «Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные отмечают Рождество Христово в среду, 7 января. Путин поздравил граждан России и других православных верующих с праздником. Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

    Комментарии (2)
    6 января 2026, 22:44
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    7 января 2026, 07:58
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск пять аппаратов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще два – над Крымом. По одному беспилотнику сбили над Краснодарским краем и над Республикой Северная Осетия – Алания, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, а также над Черным и Азовским морями в период с 20.00 до 23.00 мск.

    Комментарии (0)
    6 января 2026, 13:05
    Минобороны: ВС России улучшили позиции на всех направлениях фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска нанесли поражение ряду украинских подразделений, уничтожив склады, бронетехнику и артиллерию в различных районах спецоперации, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили свои позиции и нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ в районах Мирополье и Садки Сумской области, передает Минобороны.

    На Харьковском направлении поражены подразделения еще двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в Волчанских Хуторах, Старице и Ольховатке. Потери ВСУ здесь составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и зенитный ракетный комплекс.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение силам механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ и двум бригадам нацгвардии в пяти районах Харьковской области. Противник потерял до 210 человек, танк, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено три склада боеприпасов.

    На южном участке подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение многочисленным формированиям ВСУ, включая механизированные, штурмовые, аэромобильные бригады, бригаду теробороны и нацгвардию в районах Закотного, Кривой Луки, Дружковки, Райского и Константиновки. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства, разрушены два склада материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» также заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике сразу десяти формирований ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. По данным Минобороны, потери противника составили до 380 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два западных.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение силам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Потери ВСУ превысили 240 человек, также уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, среди которых два западного производства, а также склад материальных средств.

    Подразделения «Днепр» нанесли удары по позициям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области, уничтожив до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, радиолокационную станцию и два склада

    Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и местам хранения беспилотников в 158 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, два снаряда HIMARS и 360 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 670 самолетов, 283 вертолетов, свыше 107 тыс. беспилотных летательных аппаратов, 643 зенитных ракетных комплексов, почти 27 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 1,6 тыс. машин реактивных систем залпового огня, свыше 32 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также более 50 тыс. единиц специальной военной автотехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО уничтожили 129 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины на всех участках фронта на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления

    Спецназ армии США «Дельта» в ходе вооруженного рейда в Каракасе использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб», оснащенные вооружением и защитой для подобных операций. Успешные действия в воздухе дали повод главе Пентагона Питу Хегсету даже посмеяться над ПВО Венесуэлы российского производства. Что стало причиной провала венесуэльской обороны? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

