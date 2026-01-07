После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.16 комментариев
ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».
Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.
Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.
Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.