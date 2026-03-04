В РСТ объяснили причины неполной загрузки рейсов с Ближнего Востока

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, пассажиры отмечали, что самолеты зачастую летят не полными, но это объясняется требованиями безопасности, передает РИА «Новости».

«Самолеты не летают с полной коммерческой загрузкой по причине того, что им нужно облетать большую территорию, а значит, по правилам безопасности, они не догружают определенное количество пассажиров и багажа, чтобы иметь запас топлива», – уточнил Мурадян.

Эксперт отметил, что авиакомпании сажают столько пассажиров, сколько позволяют максимальные эксплуатационные возможности с учётом необходимого объёма топлива для длительных маршрутов.

Мурадян также сообщил, что застрявшим на Ближнем Востоке, не стоит отказываться от первоначальных авиабилетов. Он напомнил, что многие туристы получают предложения от иностранных авиакомпаний аннулировать или вернуть билеты, однако делать этого не следует.

«Уважаемые туристы, пожалуйста, не совершайте данное действие. Потому что аннуляция билета приводит к тому, что вы не попадете в списки на эвакуацию и сможете вернуться, только купив новый билет», – заявил Мурадян.

Он отметил, что сейчас в регионе все рейсы являются эвакуационными, а не регулярными, поэтому расписание не гарантировано. По его словам, отказ от первоначального проездного документа может лишить возможности попасть на вывозной рейс.

Ранее РСТ сообщил о миллионных потерях туроператоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В среду российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока.