ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по складу горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбит 371 беспилотник

Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 106 194 беспилотника, 641 ЗРК, 26 815 танков и других бронемашин, 1634 боевые машины РСЗО, 32 275 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 464 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России также поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

Ранее ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что массированные удары по Украине – это призыв к Киеву садиться за стол переговоров.