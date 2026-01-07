Tекст: Алексей Дегтярёв

Действия Москвы могли бы быть аналогичны американской политике в других регионах мира, заявил Фримен в на канале Judging Freedom, передает телеканал 360.

Фримен провел параллель между подходом США к странам Латинской Америки и возможными шагами России в Восточной Европе. По его словам, если Москва решит действовать столь же решительно, как и Вашингтон, то последствия для Украины будут катастрофическими.

Аналитик подчеркнул, что Украина может быть полностью лишена статуса морской державы и доступа к стратегическим торговым путям. Он считает, что такой сценарий станет фатальным для украинской экономики и государственности.

По мнению Фримена, превращение Украины в изолированное государство без выхода к морю приведет к тому, что страна останется с радикальными группировками и со временем превратится в аграрную провинцию.

В конце декабря военкор Александр Коц отмечал, что ВС России своими ударами по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в постепенно отсекают киевский режим от Черного моря.