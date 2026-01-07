После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.16 комментариев
Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и полным правом заблокировать доступ Украины к черноморской акватории, заявил бывший заместитель главы Пентагона Чэс Фримен.
Действия Москвы могли бы быть аналогичны американской политике в других регионах мира, заявил Фримен в на канале Judging Freedom, передает телеканал 360.
Фримен провел параллель между подходом США к странам Латинской Америки и возможными шагами России в Восточной Европе. По его словам, если Москва решит действовать столь же решительно, как и Вашингтон, то последствия для Украины будут катастрофическими.
Аналитик подчеркнул, что Украина может быть полностью лишена статуса морской державы и доступа к стратегическим торговым путям. Он считает, что такой сценарий станет фатальным для украинской экономики и государственности.
По мнению Фримена, превращение Украины в изолированное государство без выхода к морю приведет к тому, что страна останется с радикальными группировками и со временем превратится в аграрную провинцию.
В конце декабря военкор Александр Коц отмечал, что ВС России своими ударами по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в постепенно отсекают киевский режим от Черного моря.