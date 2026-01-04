Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа

Tекст: Катерина Туманова

Министр иностранных дел Сергей Лавров помог исполниться мечте 16-ленего Владислава из Луганска, который посетил программу «Рассказы о русской истории». А 17-летняя Полина из Воронежа встретилась с ведущим этой программы Владимиром Мединским.

Для ребят была организована насыщенная экскурсионная программа. Они побывали в Центре истории российской дипломатической службы, посетили исторический парк «Россия – моя история», Государственный исторический музей и Третьяковскую галерею, где их подробно познакомили с экспозициями, передает РИА «Новости».

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года по всей России и направлена на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За время существования проекта осуществилось свыше 320 тыс. желаний детей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин создал новогоднее чудо для Варвары Смахтиной, осуществив ее детскую мечту посетить Центр подготовки космонавтов и Большой театр. Глава РФПИ Дмитриев исполнил новогодние желания трех детей. Вице-премьеры и министры исполнили детские мечты на Новый год.



