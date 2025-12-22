Вице-премьеры и министры исполнили детские мечты на Новый год

Tекст: Валерия Городецкая

Вице-премьер Александр Новак подготовил шесть подарков, среди которых – баскетбольный мяч, беспроводная колонка и зимний комбинезон для братьев из Карпинска, а также художественный набор с мольбертом для 11-летней Ксении из Петербурга, сообщается в Telegram-канале правительства России. Кроме того, 12-летний Георгий из Ставропольского края посетит концерт органной музыки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин исполнил мечты детей с новых территорий. Сестры из Горловки получат велосипед и светящуюся карту мира, а 14-летняя Жанна из Мелитополя посетит Третьяковскую галерею.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко организует экскурсию на ВДНХ для 17-летней Анны из Нижегородской области, подарит комплект книг по биологии Маргарите из Москвы и набор для опытов пятилетнему Мирону из Краснодара.

Министр труда Антон Котяков вручит набор книг трехлетнему Владиславу из Смоленска, организует Матвею из Петрозаводска возможность почувствовать себя пилотом, а Дмитрий из Перми побывает на фабрике по производству шоколада «Аленка».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подарит оверлок 14-летней Анастасии из Барнаула, организует кулинарный мастер-класс для Карины из Краснодарского края и позволит восьмилетнему Максиму из Москвы попробовать себя в роли тракториста.

Министр экономического развития Максим Решетников воплотит мечту Алены из Владивостока стать проводником, Данила из Севастополя – побывать пожарным, а Денис из Подмосковья попадет на съемки «Поля чудес».

Ранее президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».