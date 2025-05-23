Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства и инфраструктуры

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин рекомендовал российским регионам нарастить объемы жилищного строительства и обеспечить участки для застройки необходимой инфраструктурой и автодорожной сетью. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что местные власти должны утвердить и реализовать план действий по увеличению градостроительного потенциала территорий, а также расширению индивидуального жилищного строительства.

В документе отмечается необходимость принять меры по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительства коммуникациями и коммунальной инфраструктурой. Также особое внимание поручено уделить развитию улично-дорожной и автомобильной сети для повышения транспортной доступности новых жилых объектов.

Отдельно Путин поручил правительству и Центробанку снизить риски банкротства компаний, занимающихся жилищным строительством. «Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Еще одним важным пунктом стал запрет на введение региональных ограничений для застройщиков, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Путин поручил кабмину и Генеральной прокуратуре следить за тем, чтобы все требования к компаниям-застройщикам соответствовали только федеральным нормам. Региональные и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с этими требованиями.

Ранее Путин заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, куда расходуются их средства.

Кроме того, Путин отметил, что для обновления жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Президент также подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.