Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства
Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства и инфраструктуры
Президент Владимир Путин поручил регионам увеличить объем жилищного строительства, обеспечив новые кварталы современной инфраструктурой и улучшенной транспортной доступностью.
Президент России Владимир Путин рекомендовал российским регионам нарастить объемы жилищного строительства и обеспечить участки для застройки необходимой инфраструктурой и автодорожной сетью. В поручении, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что местные власти должны утвердить и реализовать план действий по увеличению градостроительного потенциала территорий, а также расширению индивидуального жилищного строительства.
В документе отмечается необходимость принять меры по обеспечению объектов индивидуального жилищного строительства коммуникациями и коммунальной инфраструктурой. Также особое внимание поручено уделить развитию улично-дорожной и автомобильной сети для повышения транспортной доступности новых жилых объектов.
Отдельно Путин поручил правительству и Центробанку снизить риски банкротства компаний, занимающихся жилищным строительством. «Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Еще одним важным пунктом стал запрет на введение региональных ограничений для застройщиков, которые не предусмотрены федеральным законодательством. Путин поручил кабмину и Генеральной прокуратуре следить за тем, чтобы все требования к компаниям-застройщикам соответствовали только федеральным нормам. Региональные и муниципальные правовые акты должны быть приведены в соответствие с этими требованиями.
Ранее Путин заявил, что граждане, оплачивающие капитальный ремонт, должны понимать, куда расходуются их средства.
Кроме того, Путин отметил, что для обновления жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей. Президент также подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению жильем военнослужащих.