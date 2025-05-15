Путин призвал уделить особое внимание жилищным вопросам военных

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым Путин заявил: «По жилью для военных надо будет отдельно поговорить». Ранее Фрадков доложил о реализации программ поддержки сотрудников оборонно-промышленного комплекса, включая финансирование строительства жилья для них, передает ТАСС.

Глава ПСБ выразил уверенность, что улучшение жилищных условий эффективнее способствует удержанию кадров, чем увеличение заработных плат. Путин поддержал его точку зрения.

Кроме того, российский лидер поинтересовался деталями переезда центрального офиса ПСБ в Ярославскую область. Фрадков изложил планы по подбору офисных помещений и перспективам дальнейшей деятельности банка в регионе.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин начал встречу с председателем ПСБ Петром Фрадковым. До этого Путин и Фрадков лично общались в августе 2024 года.