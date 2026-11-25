Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Назван город-рекордсмен по росту качества жизни в России за пять лет
Финансовый университет: Хабаровск стал лидером в России по росту качества жизни
Хабаровск занял первое место по приросту качества жизни среди российских городов за последние пять лет, следует из исследования Финансового университета при правительстве России.
Согласно данным исследования, индекс качества жизни в Хабаровске в 2026 году вырос на 15 баллов по сравнению с 2021 годом, достигнув 33 баллов. В число городов с приростом на 10 баллов и более также вошли Воронеж, Саратов, Чебоксары, Тюмень, Мурманск, Калининград, Барнаул и Рязань, пишет РИА «Новости».
Самый высокий индекс качества жизни в текущем году зафиксирован в Москве (64 балла), Петербурге (56 баллов), Грозном (55 баллов) и Сочи (54 балла), где этот показатель поддерживается на стабильно высоком уровне.
По отдельным направлениям наибольший прогресс за пять лет показали: Владивосток (качество медицинского обслуживания), Сургут (качество образования), Чебоксары (состояние экологической среды), Симферополь (работа предприятий ЖКХ), Тольятти (условия ведения бизнеса) и Йошкар-Ола (дорожное хозяйство). В Москве достигнут максимальный прогресс по преодолению деструктивного поведения граждан, а в Калининграде – по повышению доступности культурных ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом участники экологического форума в Нарьян-Маре признали Заполярье регионом с огромным потенциалом для реализации масштабных инвестиционных проектов.
В июне Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерство по уровню материального благополучия.
В прошлом году Москва и Петербург заняли первые два места в рейтинге по качеству жизни.