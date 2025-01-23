В тройку лидеров рейтинга по качеству жизни вошел новый регион

Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга АСИ по качеству жизни

Tекст: Евгения Караваева

Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, который возглавляет президент России Владимир Путин, заявила глава АСИ Светлана Чупшева. Она подчеркнула: «Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», передает РИА Новости.

В двадцатку лучших регионов по качеству жизни также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Сахалинская область. Список продолжили Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Белгородская область. Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, а также Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области замыкают эту группу.

Рейтинг, разработанный АСИ по инициативе президента России в 2020 году, направлен на оценку усилий региональных властей в создании комфортной среды для жизни граждан. Он позволяет оценить общую удовлетворенность населения социальной сферой и условиями жизни в их регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва, Петербург и Тюменская область заняли первые строчки в рейтинге качества жизни населения в России по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2023 год.

