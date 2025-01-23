Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.8 комментариев
В тройку лидеров рейтинга по качеству жизни вошел новый регион
Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами рейтинга АСИ по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург заняли первые два места в рейтинге АСИ по качеству жизни за 2024 год, обойдя другие регионы России. Третье место занял поднявшийся резко вверх Татарстан.
Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, который возглавляет президент России Владимир Путин, заявила глава АСИ Светлана Чупшева. Она подчеркнула: «Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстан, поднявшаяся на две позиции», передает РИА Новости.
В двадцатку лучших регионов по качеству жизни также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область и Сахалинская область. Список продолжили Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Белгородская область. Севастополь, Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика Адыгея, а также Свердловская, Калужская, Челябинская и Мурманская области замыкают эту группу.
Рейтинг, разработанный АСИ по инициативе президента России в 2020 году, направлен на оценку усилий региональных властей в создании комфортной среды для жизни граждан. Он позволяет оценить общую удовлетворенность населения социальной сферой и условиями жизни в их регионах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва, Петербург и Тюменская область заняли первые строчки в рейтинге качества жизни населения в России по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ) за 2023 год.