Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в воссоединении семей
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями в России и на Украине.
В среду омбудсмен провела встречу с девятью детьми, которым оказывается содействие в переезде к родственникам на Украину и в Германию. «Спасибо первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп за ее активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине», – написала Львова-Белова в своем канале в Max.
Омбудсмен отметила, что работа по воссоединению семей в России, на Украине и в третьих странах продолжается по поручению президента Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о подготовке очередного этапа воссоединения девяти детей с родственниками на Украине.
Летом российская сторона намеревалась организовать возвращение к семьям пяти детей.
В марте первая леди США попросила передать Владимиру Путину списки украинских детей.