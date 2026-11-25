Мерц спросил Бундестаг о чрезмерной помощи Украине

Welt: Депутаты Бундестага ответили «да» на вопрос Мерца о чрезмерности помощи Украине

Tекст: Игорь Иножарский

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в среду на общих прениях в Бундестаге по бюджету на 2027 год, спросил: «Не слишком ли много денег мы тратим на поддержку Украины?» Из зала раздалось несколько «да». Бюджет с сокращениями и крупными военными инвестициями канцлер защищал на фоне критики оппозиции, пишет Welt.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла до этого резко раскритиковал немецкую помощь Украине и сопоставил ее с ситуацией в Германии, а также поинтересовался, чьим канцлером является Мерц. Канцлер не поддался выкрикам и заявил, что Россия точно знает, чего хочет, и хочет большего, чем Украина. Под аплодисменты Мерц сказал, что непонимание этого означает непонимание мира или другие цели со свободой и открытостью Германии.

Мерц обвинил Россию в эскалации в Балтийском регионе, Польше, Черном море и космосе. По его словам, Москва ищет очень масштабную эскалацию и в Германии, в том числе допуская гибель людей. Канцлер заявил о необходимости показать России границы в двойном смысле слова.

Канцлер сослался на недавний украинский саммит в ведомстве канцлера с участием США, представители которых, по его словам, были удивлены единством европейцев. Эта решимость позволяет проявлять осторожный оптимизм в отношении мира, сказал Мерц. Германия, помогая Украине, поддерживает и себя, в том числе через технологические разработки украинцев для гражданского и оборонного использования, добавил канцлер. Немецкие компании налаживают связи с Украиной, которые используют обе стороны, а последний германо-украинский экономический саммит показал глубину отношений.

Бундестаг должен окончательно утвердить бюджет 2027 года в пятницу; черно-красная коалиция имеет большинство в 12 голосов, но Мерц не сможет участвовать в голосовании из-за саммита ЕС в Брюсселе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Зеленых» в Бундестаге Андреас Аудретш обвинил правительство Германии в масштабных бюджетных уловках для обхода долгового тормоза. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц намеревался закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины. Основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства ФРГ под руководством Мерца.