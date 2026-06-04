Львова-Белова: Пять детей отправят на Украину для воссоединения с семьями

Tекст: Вера Басилая

Львова-Белова заявила, что Россия планирует до конца июня отправить на Украину пять детей для воссоединения с семьями, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас готовим очередной раунд воссоединения, надеюсь, что до конца июня мы его проведем. И пять детей у нас поедут к своим близким на Украину», – сказала Львова-Белова.

Она выразила надежду на отсутствие логистических сложностей и отметила, что переговоры ведутся, документы готовятся, а сопровождающие определяются.

По словам омбудсмена, в работе постоянно находятся около 20 ситуаций по воссоединению детей с семьями на Украине и несколько случаев по возвращению детей в Россию. Львова-Белова подчеркнула, что канал коммуникаций с украинским аппаратом уполномоченного по правам человека выстроен, регулярно проводятся видеосовещания для координации совместной работы.

Работа по воссоединению семей ведется исключительно в гуманитарном ключе, без политики, по поручению президента РФ Владимира Путина. Главная цель – действовать в интересах семьи и ребенка.

В августе прошлого года при содействии детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой две российские семьи смогли воссоединиться на территории России.

Чуть ранее Россия при участии Катара передала троих украинских детей их родственникам.

В июле того же года 11 детей из семи разных семей вернулись к своим близким на Украине.